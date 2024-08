Haus des Drachen Showrunner Ryan Condal hat bestätigt, dass es zwei weitere Teile der Game of Thrones Prequel, das mit Staffel 4 endet.

In einer Pressekonferenz, in der die Folgen des Finales der zweiten Staffel besprochen wurden, gab Condal auch ein Update zum Fortschritt der dritten Staffel. Der Schreibprozess hat bereits begonnen und die Vorbereitungen sollen im Herbst abgeschlossen werden. Die Produktion der dritten Staffel wird dann „Anfang 2025“ folgen.

„Es gibt so viele großartige Ereignisse, die wir bereits in Staffel 3 schreiben“, sagte Condal. „Dieser Krieg erreicht an diesem Punkt der Erzählung wirklich einen großen Höhepunkt. Ich meine, wenn man sich Staffel 2 ansieht, ist sie größtenteils eine Metapher für einen Atomkonflikt … Es wird riesige spektakuläre Momente geben, aber auch echte Momente der Überraschung und Charakternuancen, auf die wir uns sehr freuen.“

Er schlug den Fans der Show vor, Feuer und Blut damit sie „mit einer großen Menge an Informationen ausgestattet in die dritte Staffel gehen können.“

Wie unsere Autorin Liz Shannon Miller in ihrer Rezension zur letzten Folge der zweiten Staffel schrieb, kommt die Serie gerade richtig in Schwung, denn es fühlt sich an, als ob die Charaktere „endlich zum Leben erwacht sind“.

Alle Folgen von Haus des Drachen werden jetzt auf Max gestreamt.