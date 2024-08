Wissen Sie, wer gerne gute Geschichten liest? Natürlich Red Hot Chili Peppers-Bassist Flea! Lassen Sie sich von den wilden Bühnenauftritten und gefärbten Haaren nicht täuschen – Flea kann eine gemeine Geschichte vorlesen, und genau das tut er in einem neuen Clip aus der kommenden Apple TV+-Serie Yo Gabba GabbaLand! Schauen Sie sich den Clip an, der Folge wird exklusiv unten uraufgeführt.

In dem Ausschnitt erzählt einer der größten Bassisten aller Zeiten mit Hilfe seines jungen Freundes Levi die Geschichte eines lustigen kleinen Otters. Die beiden lesen gemeinsam, während klassische animierte Bilder im Stil von Yo Gabba Gabba die Geschichte zum Leben erwecken.

Schauen Sie sich unten den vollständigen Clip an, bevor die gesamte Staffel am Freitag, den 9. August, weltweit auf Apple TV+ Premiere feiert. Wenn Sie noch kein Abonnent von Apple TV+ sind, können Sie sich hier anmelden.

Inspiriert durch das beliebte Kinderprogramm Ich gabba gabba, Yo Gabba GabbaLand! verleiht dem Gabba-Universum einen modernen Touch mit einem neuen Moderator, einer All-Star-Besetzung an besonderen Gästen und der Rückkehr bekannter Freunde. Neben Flea können Fans auch Anderson .Paak, Portugal. The Man, Thundercat, The Linda Lindas, Kurt Vile und andere erwarten, die bei dem Spaß mitmachen. Hier gibt es eine Vorschau auf den Soundtrack der kommenden Serie.

Fleas wenig bekannte Band Red Hot Chili Peppers hat gerade eine lange Tournee 2024 beendet, auf der sie ihre beiden neuesten Alben feierte, das 2022er Grenzenlose Liebe Und Rückkehr des Traums Kantine. Erneut besuchen FolgeDas Cover-Feature der Red Hot Chili Peppers finden Sie hier.