Am Samstag, 3. August, einmalig Angstfaktor Moderator Joe Rogan kehrte zu Netflix zurück, um Stand-up-Comedy zu machen. Während seines Live-Specials Verbrenne die Bootesprach Rogan über alle möglichen Themen, die seinem großen Podcast-Publikum bekannt sein könnten. Rogan trug auch ein Hemd, das aussah sehr gelb im Fernsehen, was dazu führte, dass mehrere Leute in den sozialen Medien den vielleicht offensichtlichen Vergleich anstellten – mit den Minions der Jämmerliches Ich Filme.

Schauen Sie, wir alle machen gerne Witze im Internet, aber diese Art der Lächerlichkeit ist irgendwie ziemlich lächerlich. Die Minions und Joe Rogan sind völlig anders.

Folgendes weiß ich über die Minions:

Sie sind sehr gelb.

Sie sind sehr kurz.

Sie haben entweder ein oder zwei Augen.

Die Anzahl ihrer Augen scheint sie in keiner Weise zu behindern.

Sie arbeiten technisch gesehen für böse Jungs (wie Gru, den Titel Verabscheuungswürdig Person), obwohl ich weiß, dass es einen ganzen Film gab, der ihre gesamte Hintergrundgeschichte erklärt hat, bevor sie für Gru gearbeitet haben.

Person), obwohl ich weiß, dass es einen ganzen Film gab, der ihre gesamte Hintergrundgeschichte erklärt hat, bevor sie für Gru gearbeitet haben. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe gerade die Zusammenfassung auf Wikipedia gelesen und dort steht, dass die Minions zwar technisch gesehen immer für die Bösen gearbeitet haben, aber aufgrund ihrer Unfallgefährdung oft versehentlich ihre Bosse töten. Ich denke also, dass die Minions dadurch insgesamt eine neutrale oder gute Kraft in der Welt darstellen.

Joe Rogan ist unterdessen nicht sehr gelb – er hat am Samstag einfach ein schlechtes Trikot gewählt, was den Besten von uns passiert. Außerdem ist er … definitiv größer als die Minions, die zwischen 1,95 und 1,10 m groß sind. (Wie groß ist Rogan genau? Google sagt 1,73 m, ein Beweis dafür, dass der Google-Algorithmus unanfechtbar und seine zukünftigen KI-Produkte definitiv zuverlässig sind.)

Rogan kümmert sich auch um Dinge und tut sie, die die Minions nicht besonders zu interessieren scheinen. Hier sind einige andere Dinge, die ich über Minions weiß:

Das Thema von Rogans Comedy-Special, wie GeierKathryn VanArendonk schreibt in ihrer Rezension, dass er in seinem Podcast zwar über viele Dinge spricht, man das aber nicht ernst nehmen sollte:

Rogan ist sich seiner enormen Reichweite bewusst … Dennoch ist die Botschaft von Verbrenne die Boote ist, dass alle einfach ganz entspannt damit umgehen sollten. Es ist langweilig, dass er aufpassen muss, was er sagt, nur weil er enorm einflussreich ist. „Befolgen Sie diesen Rat: Befolgen Sie meinen Rat nicht“, sagt er. Seine Zitate werden aus dem Kontext gerissen, weil die Leute „Dinge, die ich betrunken und total high gesagt habe, einfach in Anführungszeichen setzen“. Befolgen Sie seinen Rat zu COVID nicht, sagt er. Hören Sie nicht auf ihn, wenn es um Impfstoffe geht. Achten Sie nicht auf alles, was er sagt und was zufällig rassistisch klingt, denn er schwört, dass er es nicht ist. „,Joe Rogan verbreitet gefährliche Fehlinformationen zu Impfstoffen‘“, sagt er und ahmt seine Kritiker nach. „Scheiße. Habe ich das?“, fragt er. „Vielleicht habe ich das!“ Aber gleichzeitig: „Wenn Sie von mir Impfratschläge bekommen, ist das dann wirklich meine Schuld?“

Okay, vielleicht ist das tatsächlich etwas, was er mit den Minions gemeinsam hat, die nicht gerade dafür bekannt sind, Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen. Tatsächlich tun sie oft ihr Bestes, mit dem Finger auf andere Minions zu zeigen, wenn etwas schief geht. Es ist nicht ihre Schuld, wenn eine Rakete, die sie bauen, explodiert, genauso wie es nicht Rogans Schuld ist, wenn die Millionen von Menschen, die ihm zuhören, ihn ernst nehmen, insbesondere wenn er sich eingehend mit komplizierten Themen befasst, die Auswirkungen auf die reale Welt haben.

Aber abgesehen von dieser einen Ähnlichkeit sollten wir uns alle einig sein: Minions und Joe Rogan sind völlig unterschiedliche Dinge. Sie dürfen nicht miteinander verwechselt werden.

Auch wenn man die Ähnlichkeit vielleicht erkennen kann.