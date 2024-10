Der Pitch: Als erster AD, der am neuen Superheldenfilm von Maximum Studios arbeitet TectoDaniel (Himesh Patel) hat viel zu tun – er muss dafür sorgen, dass der Regisseur des Films, Eric (Daniel Brühl), seine Vision verwirklichen kann (pünktlich und im Rahmen des Budgets), während er gleichzeitig ein widerspenstiges Team managt und den neurotischen Star des Films behält (Billy). Magnussen) davor, es völlig zu verlieren. Und es hilft definitiv nicht, dass die mächtigen Männer, die das Franchise leiten, in Panik geraten, weil Superheldenfilme im Niedergang begriffen sind – gerade zu einem Zeitpunkt, an dem die Chance besteht, dass Daniels Träume, ein echter Regisseur zu werden, vielleicht doch noch nicht tot sind.

Martin Scorseses neue Lieblingskomödie? Ausführender Produzent von Veep Schöpfer Armando Iannucci, die neue HBO-Serie Das Franchise geht nicht subtil auf die bestimmte Ecke der Unterhaltungsindustrie ein, die er persifliert. Von den übertriebenen Kostümen und Charakteren bis hin zur komplizierten Politik, die in einem Kinouniversum mit mehreren Filmen herrscht, sind Marvel Studios eindeutig die Inspiration für die Serie – mit außergewöhnlichem Timing angesichts der aktuellen Lage des MCU. (Ja, Deadpool und Wolverine hat diesen Sommer eine Menge Geld eingespielt, aber selbst Mr. Pool selbst gibt zu, dass es „an einem ziemlichen Tiefpunkt“ ist.)

Das Franchise ist wirklich hervorragend darin, die spezifischen Eigenarten von Marvels Herangehensweise an die Produktion herauszuarbeiten: Es gab viele Projekte darüber, wie lächerlich der Prozess der Produktion eines Blockbuster-Films sein kann, aber der hyperspezifische Fokus der Satire trägt wirklich viel dazu bei. Ein wichtiges Detail, das antreibt Das Franchise ist die Tatsache, dass Eric, wie viele Marvel-Regisseure, nicht die maßgeblichste Stimme am Set ist. Wenn stattdessen der junge Bryson (Isaac Cole Powell) spricht, hört jeder zu, denn er ist der Assistent des unsichtbaren Masterminds, der den gesamten Umfang der Maximum-Studios-Planung überwacht.

Außerdem wird stark auf „Pre-Vis“ zurückgegriffen – digitale Renderings von Szenen, die noch nicht gedreht wurden. Der Hauptdarsteller macht sich Sorgen darüber, ob er seinen perfekten Körper in die ästhetischste Form gebracht hat. Der Starschauspieler weiß, dass er es vermasselt, und scheut sich nicht, das zur Sprache zu bringen. Und was am wichtigsten ist: Dort arbeiten die Besatzungsmitglieder brutale Arbeitszeiten und leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, hassen ihre Jobs, wissen aber, dass es keinen anderen Ort gibt, an dem sie sein wollen. Immerhin ist es so Showbusiness.

Helden und Schurken: Wenn es hier etwas zu bemängeln gibt, dann ist es, dass der Ensemble-Charakter einer überwiegend Ensemble-Komödie nie wirklich zur Geltung kommt; Die Charaktere sind einzeln ziemlich lustig, aber sie sind nicht scharf genug gezeichnet für die Art von zwischenmenschlichen Funken, die man entwickeln würde Veep wirklich fliegen. Dies basiert auf dem Ansehen der gesamten ersten Staffel, was ausreichend Zeit sein sollte, um bestimmte Dynamiken zum Vorschein zu bringen – es ist ein Bereich mit Verbesserungspotenzial, sollte die Serie in einer zweiten Staffel laufen.

Trotzdem ist dies immer noch eine großartige Auswahl an Schauspielern: Es ist zum Beispiel eine Freude zu sehen, wie Himesh Patel nach bemerkenswerten Nebendarbietungen in dieser Art im Rampenlicht steht Station elf, Die AeronautenUnd Grundsatz. Wenn die Serie einen Star hat, dann er, denn sein erschöpfter Geist stellt sich jeden Tag dem Wahnsinn, der ihn erwartet.

Billy Magnussen hingegen erweist sich als großartige Besetzung für einen falschen Filmstar – er hat das Kinn und die durchdringenden Augen sowie die Fähigkeit, bei kleinen Rivalitäten oder persönlichen Unsicherheiten völlig auseinanderzufallen. Auch als neuer Produzent auf Tecto und Anita von Aya Cash, eine Ex von Daniel, fügt sich gut in das Chaos ein, auch wenn sie das Gefühl hat, etwas zu wenig genutzt zu werden – auch Lolly Adefope (Geister, Schrillen), die ein Crewmitglied spielt, das durch seinen eigenen Ehrgeiz zu einigen schlechten Entscheidungen gedrängt wird.

Jessica Hynes übernimmt die Rolle der Drehbuchautorin des Films und verwandelt ihn in ein eindringliches Porträt der Speichelleckerei, und Katherine Waterston erhält eine denkwürdige und zutiefst sympathische Gastrolle als Schauspielerin, die eine langjährige Veteranin dieser Filme ist. (Sie ist verzweifelt endlich frei von ihrer Rolle zu sein, zumal die giftigen Fans von Maximum Studios sie online gerne zu ihrem Boxsack machen.) Und wenn es einen Grund gibt, unbedingt zuzuschauen Das Franchisees ist Richard E. Grant als der oben erwähnte heruntergekommene Prestigeschauspieler, eine Rolle, die auf seine spezifischen Talente zugeschnitten ist (einschließlich schadenfroher Gehässigkeit und köstlich schamloser Superschurken-Momente).

Das Urteil: Einer der lustigsten Aspekte von Das Franchise So wurden einige seiner Darsteller in den letzten Jahren bereits in eine Art Superhelden-Treibsand hineingezogen. Aya Cash ist mittlerweile ein wichtiger Teil von Die Jungs erweitertes Universum, mit einer bevorstehenden Prequel-Serie am Horizont. Mittlerweile haben Daniel Brühl und Richard E. Grant beide bedeutende Rollen in Marvel-Projekten gespielt (Grant war 2017 tatsächlich doppelt als Bösewicht unterwegs). Logan und ein alternativer Loki in Staffel 1 von Loki).

Hier gibt es gelebte Erfahrung auf der Leinwand, das ist der Punkt. Aber wirklich, selbst diejenigen, die noch nie einen Fuß an ein Filmset gesetzt haben, können die damit verbundene Stimmung nachempfinden – die ganz spezifische Erschöpfung, die Kinobesucher verspüren, wenn sie feststellen, dass ein weiterer Marvel-Film herauskommt, was bedeutet, dass sie sich noch einmal daran erinnern müssen, wer wer wer ist und welche Rolle er spielt Sie spielen in einer weitläufigen fiktiven Welt.

Darüber hinaus liegt über jedem Charakter ein existenzieller Nebel Das Franchise – das Gefühl, sein Leben etwas zu widmen, das größer ist als man selbst, weil man zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich an die Sache geglaubt hat, nur um am Ende festzustellen, dass daran nichts wirklich Heroisches ist. Manchmal wird aus Traumjobs einfach … Arbeit.

Wo zu sehen: Das Franchise Premiere am 6. Oktober auf HBO und Max. Wöchentlich werden neue Episoden uraufgeführt.

Anhänger: