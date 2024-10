Es könnte jeden überraschen, der meine Rezension von Francis Ford Coppola liest Megalopolis um zu erfahren, dass ich es am Eröffnungswochenende wieder gesehen habe. Ja, ich habe den Film „den teuersten warnenden Film der Welt“ genannt (und nachdem ich ihn ein zweites Mal gesehen habe, hat sich diese Meinung nicht geändert). Aber ich hatte zwei gute Gründe für eine Wiederholung: Erstens hatte ich meinem cinephilen Vater versprochen, dass ich mit ihm gehen würde, und zweitens war ich sehr neugierig auf das, was die AMC-Website als „Live-Partizipationselement im Theater“ bezeichnete.

Das „Live-Partizipationselement“ von Megalopolis ist seit seiner Premiere in Cannes eine bekannte Größe des Films: Vanity Fair Redakteurin Radhika Seth, die an der Vorführung im Mai 2024 teilnahm, beschrieb es wie folgt:

Irgendwann in der Mitte des Films, als Cesar von (Adam) Driver in die Kamera spricht, wurde der Bildschirm kurzzeitig dunkel. Es gab einen verwirrten Applaus von denen, die dachten, es sei alles vorbei – wenn wir nur so viel Glück gehabt hätten –, aber dann, bei noch ausgeschaltetem Licht, rannte ein Mann aus den Kulissen auf die Bühne vor der Kinoleinwand, Er hielt ein langes Mikrofon in der Hand … Der Mann positionierte sich auf einer Seite der Bühne und wurde nun von einem Scheinwerferlicht beleuchtet. Dann wandte er sich Driver zu, der jetzt wieder auf dem Bildschirm zu sehen war, und stellte ihm eine Frage, als würde er an einer seltsamen Zoom-Pressekonferenz aus der Zeit der Pandemie teilnehmen . Der Fahrer antwortete und der Mann rannte dann wieder von der Bühne.

Seth hoffte dann weiter, dass „diese unsinnige Komponente im ganzen Land reproduziert wird“, als der Film in die Kinos kam, und würden Sie das nicht wissen? Es War. In sehr begrenztem Umfang.

Für den Kontext: meine erste Erfahrung mit Sehen Megalopolis fand an einem Samstagmorgen im IMAX-Hauptquartier in Playa Vista statt (südlich genug von Los Angeles, um das Gefühl zu haben, man mache eine Wanderung nach New Jersey). Es waren ungefähr sechs andere Leute im Theater, was immer unangenehm ist, und es wurde nur noch unangenehmer, als während der oben erwähnten Pressekonferenzszene die Lichter im Saal angingen.

Alles, was in Playa Vista passierte, war, dass die Lichter angingen und das Theater wieder in die richtige Schwärze zurückkehrte, als die Szene zu Ende war. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich jegliche Kritiken oder Kommentare zur Cannes-Premiere gemieden (eine langjährige Angewohnheit, da ich es hasse, mich vorher möglicherweise von Meinungen von außen beeinflusst zu fühlen), sodass ich absolut keinen Kontext hatte, was vor sich ging. Als der Abspann zu Ende war, ging ich zum Filmvorführer, der an einem Schreibtisch im hinteren Teil des Zuschauerraums saß, und fragte, warum während dieser Szene die Lichter im Saal angegangen waren. Sie konnte mir nur sagen, dass es kein Unfall war, sondern ein geplanter Teil des Films.

Im AMC Century City am Samstag, dem 28. September, konnte ich jedoch das erleben, was als „das ultimative Erlebnis“ bezeichnet wurde. In diesem Fall war das, was eigentlich passierte, eigentlich ziemlich einfach: Als Cesar Catilina (Adam Driver) bei einer Pressekonferenz vor der Kamera stand, gingen die Lichter im Saal wieder an und ein Mann mit einem flotten Fedora und einem Mikrofonständer betrat das Kino vom selben Eingang wie früher am Abend.

Der Darsteller platzierte sich dann rechts auf der Bühne bzw. links im Haus auf dem Gang hinter den ersten paar Reihen des Theaters – das heißt, er war dem Großteil des Publikums mit dem Rücken zugewandt. (Es war scheiße, die Leute in den ersten paar Reihen zu sein, für die die ganze Sache bedeutungslos war.) Dann mimte er eine vorab aufgezeichnete Frage, die aus den Lautsprechern in der hinteren linken Ecke des Auditoriums projiziert wurde und auf die Cesar antwortete Bildschirm.

Der offensichtlichste Hinweis darauf, dass in dieser Szene etwas anders sein sollte, war die Änderung des Seitenverhältnisses; Anstatt den gesamten riesigen IMAX-Bildschirm auszufüllen, erschien Adam Drivers Gesicht in einem verkleinerten Quadrat am unteren Rand des Bildes. Das hat tatsächlich ziemlich gut geklappt, da Cesars Augenlinie (jetzt näher an der Höhe des Publikums) mit der Position des Darstellers übereinstimmt.

Ein bemerkenswerter Aspekt der Art und Weise, wie dies in einem normalen Kino im Vergleich zu Cannes funktionierte, ist, dass das Publikum bei der Premiere in Cannes keine Ahnung hatte, dass jemand die Bühne betreten würde. AMC vermerkte dies unterdessen nicht nur auf der Website, sondern legte auch Wert darauf, vor dem Abspielen des Films eine Karte zu projizieren, um das Publikum auf das bevorstehende Element der „Live-Teilnahme“ aufmerksam zu machen. Was angesichts realer Horrorgeschichten über Filme, die von unbefugten Zuschauern gestört werden, wie eine kluge Vorsichtsmaßnahme erscheint.

Wenn Sie neugierig sind, wie das funktioniert hat draußen von „The Ultimate Experience“ hat eine Freundin von mir den Film letzte Woche auch im IMAX gesehen, allerdings ohne das Live-Element (sehr zu ihrer Enttäuschung). In Alisons Theater ging während dieser Szene nie das Licht im Saal an. Stattdessen wurde der Ton der Frage des Journalisten nur aus dem Off abgespielt.

Zur Klarstellung: Es gab keinen Aufpreis für das Vergnügen von „The Ultimate Experience“ – die Ticketpreise schwanken natürlich je nach Ort und Zeit, aber unsere Tickets am Samstagabend kosten jeweils 24,49 $, was dem Standardpreis von IMAX in Los Angeles entspricht dieser Punkt. Es ist auch der gleiche Preis für diejenigen, die es sehen Megalopolis am kommenden Dienstag, zur gleichen Zeit im gleichen Theater, zahlen.