Wenn man auch nur den geringsten Hauch einer kühlen Brise in der Luft spürt, gibt es nur noch eine vernünftige Entscheidung. Steigen Sie ein – es ist Zeit, nach Stars Hollow zurückzukehren.

Während seiner ersten Laufzeit von 2000 bis 2007 Gilmore Girls begeisterte das Publikum erfolgreich mit Lauren Grahams rasanter Darbietung, der absoluten Begabung der Figur Emily Gilmore (Kelly Bishop), dem äußerst sympathischen Familiendrama, Melissa McCarthy in ihrer Breakout-Rolle und dem endlosen Spaß, über die richtige Rangfolge für Rorys Freunde zu debattieren (Aber um es gleich vorweg zu nehmen: Dies ist kein sicherer Ort für Dean-Verteidiger).

Die Show ist nach wie vor ein fester Bestandteil auf Netflix und ermöglicht es den Menschen, sie nach Belieben noch einmal zu besuchen, und bietet jüngeren Generationen reichlich Gelegenheit, die Wärme zu genießen, die immer vom Vorspann und dem Hintergrund „la la las“ auszustrahlen scheint. Da ist etwas dran Gilmore Girls das macht es endlos wiederschaubar; Es ist vielleicht die Show mit höchstem Komfort. Und trotz der Tatsache, dass Lorelai (Graham) eine besondere Verbindung zu den Wintermonaten hat – vor allem zum Schnee – Gilmore Girls wird oft am häufigsten mit einem Sturz in Verbindung gebracht.

Gilmore Girls wurde auf dem Gelände der Warner Brothers in Los Angeles gedreht, aber dank der durchweg hervorragenden Bühnendekoration und der eindringlichen Kostümierung sind einige der unvergesslichsten Episoden der Serie diejenigen, die stattfinden, wenn Blätter fallen und Lagerfeuer lodern. So oft Lorelai und Rory auf dem Weg zu Luke über den Stadtplatz schlendern, fühlt sich alles etwas besser an, wenn im Pavillon ein oder zwei Kürbisse stehen.

Erinnerung ist jedoch eine lustige Sache und Nostalgie ist eine starke Kraft, und im Laufe der sieben Staffeln und 153 Episoden hat Gilmore Girls Es gab insgesamt nur 30 Episoden, die offensichtlich im Herbst spielten. Ein Grund dafür, dass die Assoziation weiterhin so stark ist, scheint darin zu liegen, dass viele der denkwürdigsten Episoden in diesen Bereich fallen.

Staffel 3 beschert uns „They Shoot Gilmores, Don’t They?“ mit dem legendären 24-Stunden-Tanzmarathon, bei dem Rory und Dean vor allem Schluss machen: Der Tanzmarathon ist die Art von Versatzstück, bei dem Showrunnerin Amy Sherman-Palladino auftritt gedieh (ihre spätere Arbeit an Die wunderbare Frau Maisel lieferte einen weiteren Beweis dafür, dass die Regie bei einem Musical sie immer noch reizt), aber diese Episode war auch gespickt mit den Nebencharakteren, die Stars Hollow so real und lebendig erscheinen ließen. Zwei Episoden später ist Thanksgiving und Rory und Lorelai schwanken zwischen vier verschiedenen Feierlichkeiten.