Ein neues Biopic über den britischen Popstar Robbie Williams ist in Arbeit, in dem er als Affe dargestellt wird. Nein, wirklich, ein Affe. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Berechtigt Besserer MannDer kommende Film erzählt die Geschichte des wilden Aufstiegs von Williams. Der Künstler äußert sich selbst, wird jedoch für die Dauer des Teaser-Trailers und des gesamten Films visuell als CGI-Affe dargestellt.

„Ich habe dich gefragt, wie würdest du dich selbst sehen, wenn du ein Tier wärst? Mit Ihren eigenen Worten würden Sie sagen, dass Sie auf die Bühne gezerrt werden, um wie ein Affe aufzutreten“, sagte Regisseur Michael Gracey in einem Featurette und wandte sich direkt an Williams. „Ich dachte sofort daran, dich nicht so darzustellen, wie wir dich sehen, sondern wie du dich selbst siehst … Ich werde dich sehen und mich auf eine Art und Weise mit dir identifizieren, die fesselnder ist als jedes weitere musikalische Biopic.“

Regie führte Gracey, die zuvor Regie führte Der größte Schausteller und die P!NK-Dokumentation Alles was ich bisher weiß, Besserer Mann Die Besetzung wird unter anderem durch Jonno Davies, Steve Pemberton, Damon Herriman und Raechelle Banno vervollständigt. Der Film soll dieses Weihnachten (Mittwoch, 25. Dezember) in begrenzten Kinos zu sehen sein, eine breitere Verbreitung folgt am 17. Januar 2025.

Williams ist seit langem für sein chaotisches öffentliches Image bekannt, angefangen bei der Aufforderung an seinen britischen Musikerkollegen Damon Albert, er solle „ein paar Rippen abziehen und sich selbst einen Schluck gönnen“, bis hin zu seiner nachbarschaftlichen Fehde mit dem Led-Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page.

Was seine Musikkarriere betrifft, ist Williams zwischen seiner Zeit in der Popgruppe Take That und seiner Soloarbeit einer der meistverkauften britischen Künstler aller Zeiten. Tatsächlich hat kein britischer Solokünstler mehr Alben im Vereinigten Königreich verkauft als Williams. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören sein Weihnachtsalbum 2020, Das Weihnachtsgeschenkund 2022 XXV Zusammenstellung.