Vor fast einem Jahr wurde bekannt gegeben, dass Gründungsschlagzeuger Mike Portnoy nach 13 Jahren Abwesenheit zum Dream Theater zurückgekehrt war. Jetzt bereitet er sich darauf vor, seine ersten Shows mit der Band seit mehr als 14 Jahren zu spielen.

Die Prog-Metal-Titanen starten am 20. Oktober in der O2 Arena in London eine einmonatige UK-/Europatournee. Anschließend werden sie im Dezember eine Reihe lateinamerikanischer Shows zeigen und dann ab Februar auf eine Tour zum 40-jährigen Jubiläum durch Nordamerika gehen (Tickets erhalten Sie hier).

Folge Ich hatte kürzlich die Ehre, Portnoy an unserer „Drum Week“ teilnehmen zu lassen, indem er eine exklusive Liste von 10 Alben veröffentlichte, die sein Schlagzeugspiel beeinflusst haben. Obwohl wir seine Aufmerksamkeit hatten, konnten wir ihn nicht gehen lassen, ohne nach seiner Wiedervereinigung mit Dream Theater zu fragen.

„Auf persönlicher Ebene war es unglaublich“, sagte Portnoy. „Ich könnte nicht glücklicher sein, wieder zu Hause bei meiner Familie zu sein. Wir haben diese Band vor fast 40 Jahren als Teenager gegründet. Und wirklich, alles daran fühlt sich richtig an. Es fühlt sich so an, als ob ich hier sein sollte und sein muss und sein möchte.“

Er fügte hinzu: „Allerdings ist es surreal, dass es jetzt fast ein Jahr her ist und die Öffentlichkeit uns fünf trotzdem noch nicht wirklich gesehen hat … Ich war mit The Winery Dogs auf Tour und wir waren noch nicht einmal zusammen, als wir uns entschieden haben.“ zusammenkommen. Und als wir dann im Februar dieses Jahres endlich zusammenkamen, um mit dem Album zu beginnen, waren wir das ganze Jahr im Studio. Wir haben das ganze Jahr zusammen verbracht, aber die Öffentlichkeit hat immer noch keine Musik gehört, keine Show gesehen, wirklich keine Aufnahmen von uns zusammen gesehen. Daher war es wirklich schwer, das alles unter Verschluss zu halten und es so streng geheim zu halten, wie wir es getan haben.“

Der Schlagzeuger fuhr fort: „Wir haben die Tour vor uns, die unglaublich aufregend ist. Und sehr bald werden wir weitere Informationen zum Album veröffentlichen … Es fängt also an, endlich zusammenzukommen, aber es ist seltsam, weil wir jetzt schon fast ein Jahr zusammen sind, aber endlich beginnt die öffentliche Enthüllung.“

Was das Gefühl angeht, nach mehr als 14 Jahren, insbesondere nach der ersten Show in London, wieder mit Dream Theater auf Tour zu gehen, sagt Portnoy, dass es die Manifestation eines wiederkehrenden Traums sein wird.

„Ich kann es kaum erwarten“, rief er. „Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Ich denke, dass es jeden Abend im nächsten Jahr, jeden Abend, an dem es das erste Mal sein wird, an irgendeinem Ort – sei es Detroit, Paris oder Tokio, wo immer es ist, der erste Abend in jedem dieser Märkte für das nächste Jahr – sein wird für jeden im Publikum unglaublich elektrisierend und besonders sein. Egal, ob es sich um Fans handelt, die diese Besetzung seit fast 15 Jahren nicht mehr gesehen haben, oder um neue Leute, die diese Besetzung noch nie zuvor gesehen haben, es wird jeden Abend etwas Besonderes sein.“

Portnoy schloss: „Aber an diesem ersten Abend in der O2 Arena in London kann ich mir noch nicht einmal vorstellen, wie es sein wird. Ich habe im Laufe der Jahre 100 Mal davon geträumt, wie es wäre, wieder mit diesen Jungs auf der Bühne zu stehen. Und die Interaktion, die Liebe und die Aufregung im Publikum zu spüren, wird so elektrisierend sein. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Und jetzt kommen wir so nah dran. Es wird unglaublich sein.“

Sehen Sie sich unten die vollständige Liste der Tourdaten von Dream Theater für 2024–2025 an und erfahren Sie, wo Mike Portnoy gelandet ist Folgeist die aktuelle Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten.

Tourdaten von Dream Theater 2024–2025:

20.10. – London, Großbritannien im O2

22.10. – Berlin, DE @ Uber Eats Music Hall

23.10. – Köln, DE @ Palladium

25.10. – Mailand, IT @ Forum

26.10. – Rom, IT @ Palazzo dello Sport

28.10. – München, DE @ Zenith

29.10. – Zagreb, HR @ Arena Zagreb

11.01. – Budapest, HU @ Budapest Arena

11.02. – Prag @ CZ @ Fortuna Arena

11/03 – Lodz, PL @ Atlas Arena

11.06. – Helsinki, FI @ Metro Arena

11.08. – Stockholm, SE @ Waterfront

11/09 – Oslo, NEIN @ Spektrum

10.11. – Kopenhagen, DK @ Poolen

11.12. – Luxemburg, LU @ Rockhal

13.11. – Zürich, CH @ The Hall

14.11. – Lyon, FR @ Halle Tony Garnier

16.11. – Lissabon, PT @ MEO Arena

17.11. – Madrid, ES @ La Cubierta de Leganés

20.11. – Stuttgart, DE @ Beethovensaal

21.11. – Frankfurt, DE @ Jahrhunderthalle

23.11. – Paris, FR @ Adidas Arena

24.11. – Amsterdam, NL @ AFAS Live

12/07 – Mexiko-Stadt, MX @ Explanada Estadio Azteca

12/10 – Belo Horizonte, BR @ Befly Hall

13.12. – Rio de Janeiro, BR @ Vivo Rio

15.12. – Sao Paulo, BR @ Vibra

16.12. – Curitiba, BR @ Live Curitiba

17.12. – Porto Alegre, BR @ Araújo Vianna

19.12. – Buenos Aires, AR @ Movistar Arena

21.12. – Santiago, CL @ Movistar Arena

22.12. – Santiago, CL @ Movistar Arena

02/07 – Philadelphia, PA @ The Met

02/08 – Raleigh, NC @ Martin Marietta Center

02/10 – Nashville, TN @ Opry House

02/11 – Atlanta, GA @ Coca-Cola Roxy

02/12 – Biloxi, MS @ Hard Rock Café

14.02. – Houston, TX @ 713 Music Hall

15.02. – Dallas, TX @ Texas Trust CU

16.02. – San Antonio, TX @ Majestic

18.02. – Phoenix, AZ @ Arizona Financial Center

19.02. – Highland, Kalifornien im Yaamava Theater

21.02. – Las Vegas, NV @ The Chelsea

22.02. – Los Angeles, Kalifornien im YouTube Theater

24.02. – San Jose, CA @ San Jose Civic

25.02. – Sacramento, CA @ Safe Credit Union Auftritt

27.02. – Seattle, WA @ Moore Theater

28.02. – Portland, OR im Keller Auditorium

03/02 – Reno, NV @ Grand Sierra

03/04 – Salt Lake City, UT @ Maverik Center

03/06 – Denver, CO @ Mission Ballroom

03/08 – Chicago, IL @ Chicago Theater

03/09 – Cleveland, OH @ MGM Northfield Park

11.03. – Toronto, ON @ Coca-Cola Coliseum

12.03. – Montreal, QC @ Place des Arts

14.03. – Wallingford, CT @ Oakdale Theater

15.03. – Boston. MA @ Boch Center

17.03. – Rochester, NY @ Kodak

18.03. – Wheeling, WV @ Capitol Theater

19.03. – Cincinnati, OH @ Brady Music Center

21.03. – Washington, DC @ The Anthem

22.03. – New York, NY in der Radio City Music Hall