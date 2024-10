Kisten graben ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, die tief in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben zum Vorschein bringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe wählt der Komiker und Musiker Tim Heidecker die besten Konzeptalben aller Zeiten aus.

Als Tim Heidecker die Gelegenheit bekam, ein Thema für ein Crate Digging vorzuschlagen, entschied er sich für Konzeptalben. Das liegt daran, sagt er Folge„In einer eigennützigen Art neige ich dazu, Konzeptalben herauszubringen“ – darunter auch sein neuestes Studioalbum Wegrutschensowie frühere Veröffentlichungen wie Todesfurcht Und Gymnasium.

Über seinen eigenen kreativen Prozess sagt Heidecker: „Wenn er an einer Platte arbeitet, versuche ich darüber nachzudenken, was alles verbindet – was ich sagen oder worüber ich sprechen möchte und wie die Songs aussehen.“ kann diese Idee mitteilen. Ich denke, die Platte ist offensichtlich so, als ob sie als Konzept, als Kunstwerk nicht gut ankommt Idee eines Albums. Ich denke, dass Kinder nicht so sehr darauf eingestellt sind, aber ich glaube daran und ich mag Alben, die das tun.“

Natürlich stellt sich die Frage, was für ein Konzeptalbum Ist wird wichtig, und Heidecker gibt voll und ganz zu, dass es „irgendwie schwierig“ ist, darauf eine Antwort zu geben. Seine Definition ist jedoch eine Platte mit einem Standpunkt: „Die Songs haben eine Kontinuität, aber sie grenzt nicht an eine vollwertige Rockoper oder ein Musical. Es wird viel darüber nachgedacht, wie die Songs zusammenwirken, und man könnte mehr oder weniger eine Überschrift für das schreiben, worum es auf dem Album geht …“

Er lacht. „Was ich mit diesen versuchen werde.“

Elvis Costello – Die Julia-Briefe

Jedes Lied hat die Form eines Briefes: Es handelt sich um ein Konzept, bei dem imaginäre Briefe an einen imaginären Empfänger gesendet werden. Es ist sehr vielseitige Musik, weil es sich um ein Streichquartett und Elvis Costello handelt – aber es ist eine coole Schreibübung. Können diese Lieder etwa als etwas existieren, das man als Brief lesen würde? Es gibt Liebesbriefe, es gibt Trennungsbriefe, es gibt Abmahnungsbriefe … Ich fand das Projekt sehr kreativ, einfallsreich und zusammenhängend. Obwohl es keine vollständige Geschichte erzählt, handelt es sich auf jeden Fall um ein Konzept.

Das habe ich entdeckt, als es herauskam, weil ich ein großer Fan von Elvis Costello war. Er ist so ein großartiger Lyriker. Ich bin ein großer Bewunderer seiner Art mit Worten umzugehen, und dies war eine großartige Übung, um zu zeigen, wie klug er sein kann.

Randy Newman – Gute alte Jungs

Es ist wahrscheinlich Randys schlüssigstes Konzept. Ich denke, es begann noch wörtlicher – der Name der Originalplatte lautete Johnny Cutlers Geburtstagund es drehte sich alles um diesen Typen, der in Birmingham, Alabama, lebt, und alle Songs sind irgendwie aus seiner Perspektive. Am Ende ist das nicht die vollständige Platte – sie weicht ab, was sie weniger zu einem Musical, sondern eher zu einer Konzeptplatte macht, in der es um die verschiedenen Stimmen von Menschen aus dem Süden geht.

Es handelt sich um eine kontroverse Platte, da im ersten Song überall das N-Wort zu finden ist. Aber er kommt aus der satirischen Perspektive, über Rasse und Rassismus zu sprechen und sie auf jeden Fall vor Gericht zu stellen oder sie aus der richtigen Perspektive zu kommentieren. Und es ist eine wunderschöne Platte. Ich liebe die Kontinuität der Musik, die Band, die darauf spielt, ist erstklassig, sie hat südländisches Flair und die Songs sind sehr lustig. Es sind auch einige sehr traurige Lieder dabei. Es ist einfach eine großartige Darstellung der Perspektive eines Nordstaatlers auf den Süden.

Das Tolle an dem Redneck-Song ist, dass er über die Idee eines weißen Mannes im Süden singt, aber er steht dem Norden auch sehr kritisch gegenüber, wenn es um Rassenbeziehungen und den Umgang der Ghettos der Großstädte mit Afroamerikanern geht , in vielerlei Hinsicht genauso schlimm wie im Süden. Jeder steht vor Gericht, laut Randys Akte.

Die Band – Die Band

Auch eine Aufzeichnung über den Süden von Nordländern. Ich weiß nicht, ob ich (das zweite Album der Band) als Konzeptalbum gesehen habe, aber es ist dem sehr ähnlich Gute alte JungsIch weiß, dass Robbie Robertson viele der Songs geschrieben hat, nachdem er mit seinem Bandkollegen Levon Helm über das Aufwachsen in Arkansas gesprochen und Geschichten über das Leben im Süden aus ihrer Perspektive erzählt hat.

Ich meine, „The Night They Drove Old Dixie Down“ ist natürlich ein faszinierendes Lied, weil es aus der Sicht eines armen Südstaatensoldaten geschrieben ist, jemand, der sich nicht allzu sehr für die Themen des Krieges selbst interessiert, sondern nur irgendwie wie: „Ich muss meine Pflicht tun.“ Und die gesamte Platte hat diese klangliche Kontinuität, man hat das Gefühl, dass es sich um Charaktere handelt, die sich kennen oder Zeit miteinander verbringen. Eine Momentaufnahme einer längst vergangenen Zeit.

Bob Dylan – Blut auf den Gleisen

Ein All-Timer. Das ist das Scheidungsprotokoll. Dies ist die Aufzeichnung, die Sie anlegen, wenn Sie eine Trennung durchmachen oder darüber nachdenken, sich zu trennen. Es fühlt sich an wie Dylans persönlichstes autobiografisches Album; Es gibt einige sehr direkte Anspielungen auf seine eigene Ehe, und wieder hat man das Gefühl, dass alle diese Lieder zusammengehören. Es fühlt sich fast wie eine Live-Aufnahme an, in dem Sinne, als hätten sie nur einen Song gespielt und dann weitergespielt und den nächsten Song gespielt. Ich weiß nicht, wie beabsichtigt das Konzept war – vielleicht hat es sich erst im Nachhinein offenbart. Aber es steht auf meiner Liste als absolut notwendig.

