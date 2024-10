Ken Page, der versierte Broadway-Schauspieler und Stimme von Oogie Boogie in Tim Burtons Der Albtraum vor WeihnachtenEr ist im Alter von 70 Jahren gestorben.

Die Nachricht vom Tod von Page wurde zuerst von mehreren seiner engen Freunde, darunter auch ehemaligen, gemeldet Späte Show Regisseur Dorian Hannaway und Schauspielerin Shari Belafonte und wurde anschließend von BroadwayWorld bestätigt. Laut Hannaway ist Page „ruhig und friedlich in seinem Haus verstorben“.

In Burtons Klassiker Der Albtraum vor WeihnachtenPage sprach The Oogie Boogie Man, den Hauptgegner des Films. Später wiederholte Page die Figur in mehreren Live-to-Film-Aufführungen des vom Komponisten Danny Elfman inszenierten Films.

Am Broadway verkörperte Page vor allem Old Deuteronomy in der Originalproduktion von Katzenund Der Löwe in der Originalproduktion von Der Zauberer. Er spielte auch die Rolle des Nicely-Nicely Johnson in der Broadway-Wiederaufnahme von Jungs und Puppen.

Der aus St. Louis stammende Page verbrachte den späteren Teil seiner Karriere damit, Rollen am St. Louis Municipal Opera Theatre zu übernehmen, unter anderem in Produktionen von West Side Story, Les MisérablesUnd Kellnerin.