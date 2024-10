Das erste Wochenende von Austin City Limits 2024 dauert von Freitag, 4. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober. Für Musikfans, die nicht persönlich anwesend sein können, wird Hulu einen Livestream mit vielen Auftritten des Festivals veranstalten.

Neben den Headlinern Dua Lipa, Tyler, the Creator, Sturgill Simpson, Chris Stapleton und Pretty Lights stehen Chappell Roan, Vince Staples, Orville Peck, Reneé Rapp, Jungle, Foster the People, Leon Bridges, Kehlani und Kevin auf dem Livestream-Programm Zusammenfassung, Die Strände und mehr. Den vollständigen Zeitplan finden Sie unten.

Der Austin City Limits-Livestream steht allen Hulu-Abonnenten vom 4. bis 6. Oktober ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Neue Hulu-Abonnenten können sich für eine 30-tägige kostenlose Testversion anmelden. Danach beginnen die Pläne bei 7,99 $ pro Monat.

Last-Minute-Tickets für Austin City Limits 2024 können hier erworben werden.

Austin City Limits Livestream-Zeitplan:

* Alle Zeiten in ET; Kanäle in Klammern angegeben

Freitag, 4. Oktober:

05:05 – Einschlafen am Steuer (1)

05:10 – Norah Jones (2)

05:30 – Carin León (1)

06:20 – Dascha (2)

06:35 – Stephen Sanchez (1)

07:15 – Connor Price (2)

07:30 – Leon Bridges (1)

08:30 – Foster the People (1)

08:30 – Fletcher (2)

09:30 – Chris Stapleton (1)

11:10 – Die Marías (1)

11:10 – Porter Robinson (2)

Samstag, 5. Oktober:

05:05 – Die Strände (1)

05:05 – Etwas Corporate (2)

06:10 – Teddy schwimmt (1)

06:10 – Immer noch benommen (2)

07:15 – Hermanos Gutiérrez (1)

07:15 – Welle zur Erde (2)

08:20 – Vince Staples (1)

08:20 – Reneé Rapp (2)

09:25 – Benson Boone (1)

09:30 – Dschungel (2)

10:30 – Dua Lipa (1)

10:40 – Hübsche Lichter (2)

Sonntag, 6. Oktober:

05:05 – Flipturn (1)

05:05 – Mittlerer Körperbau (2)

06:45 – Dieser mexikanische OT (1)

07:30 – Kanonen (2)

07:45 – Chappell Roan (1)

08:35 – Orville Peck (2)

09:40 – Kevin Zusammenfassung (2)

09:55 – Qveen Herby (1)

10:45 – Sturgill Simpson (2)

10:55 – Kehlani (1)

12:00 – Tyler, der Schöpfer (1)