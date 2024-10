Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge gleichermaßen. Diese Woche plaudert Solist KANGDANIEL durch seine neueste EP, AKT. Wie immer gilt: Wenn Ihnen das, was Sie lesen, gefällt, abonnieren Sie gerne meinen Begleit-Newsletter, um jede Woche Fan-Gesänge direkt in Ihren Posteingang zu bekommen!

Beim Musizieren hat sich KANGDANIEL immer auf seine Fähigkeit verlassen, Pop-Eingängigkeit mit R&B-Energie in Einklang zu bringen. Seine neue EP, AKTbaut auf diesem Ruf auf; Über fünf Tracks hinweg empfängt er den Hörer in einer immersiven Musiklandschaft.

Beim Chatten mit Folge Im März 2023 beschrieb KANGDANIEL seinen kreativen Prozess als einen, bei dem er für jedes Lied einen Protagonisten visualisierte. Wenn er sich in der Vergangenheit in fantastischeres Terrain vorgewagt hat, ist der Erzähler von AKT fühlt sich moderner und vielleicht etwas melodramatischer an. „Electric Shock“ hat eine theatralische Qualität, während das abschließende „9 Lives“ als größeres Finale gedacht war als das, was man in einigen seiner anderen Projekte findet.

Sehen Sie sich unten das Musikvideo zu „Electric Shock“ an und lesen Sie weiter für seine Aufschlüsselung der einzelnen Titel auf der EP.

„Ich verliere mich selbst“:

Ich wollte mein Album von Anfang an mit „Losing Myself“ eröffnen. Ich erinnere mich, dass ich beim ersten Anhören der Demo von dem fesselnden Gitarrenriff und dem treibenden Sound der rasanten Drums und Bässe überwältigt war. Ich denke, dieser Track bringt die Identität des Produzenten NØLL sehr gut zum Ausdruck, insbesondere in der Art und Weise, wie sich der Song entfaltet und wie die Instrumente geschichtet sind. Ich bin einfach wirklich dankbar, die Gelegenheit zu haben, mit ihm zusammenzuarbeiten.

„Lass dich los“:

„Gt Loose“ war der letzte Track, an dem ich gearbeitet habe AKT. Dieser Song entstand aus dem Plan, die Energie des ersten Tracks beizubehalten und gleichzeitig eine reibungslose Verbindung zu den folgenden Songs herzustellen. Ich glaube, dass die Mischung aus einem schwungvollen und dennoch sanften Beat zusammen mit den Stimmschlägen im gesamten Song die auffälligsten Punkte des Songs sind.

„Stromschlag“:

Ich erinnere mich an die erste Aufnahmesitzung für „Electric Shock“ im Studio. Durch die erste Aufnahme erlangte ich ein besseres Verständnis meines Stimmklangs, was mich zu ständigen Neuaufnahmen veranlasste. Ich denke, dieser Titel hat mir geholfen, einen Teil einer Energie in meiner Stimme zu erkennen, von der ich bis dahin nicht wusste, dass ich sie habe. Ich fühlte mich sofort von den fließenden Klängen des Klaviers und der Streicher des Liedes angezogen und habe viel Zeit darauf verwendet, das darin enthaltene Potenzial zum Vorschein zu bringen. Der gesamte Prozess war wirklich ein besonderer Moment.

„Komm zurück zu mir“:

Das klingt vielleicht etwas zweideutig, aber ich glaubte, dass „Come Back to Me“ eine Künstlerin brauchte, deren Stimme sich wie eine warme Tasse Kaffee im kalten Wind anfühlt. In diesem Moment kam mir CHUNG HA direkt in den Sinn. Ich kontaktierte sie und trotz ihres vollen Terminkalenders in dieser Zeit stimmte sie einer Zusammenarbeit zu und reagierte schnell. Der Song ist noch besser geworden, als ich erwartet hatte, und ich fühle mich geehrt, dass ich gemeinsam an einem großartigen Track arbeiten konnte.

„9 Leben“:

Alle Tracks haben einen EDM-Einschlag und wir wollten im gesamten Album einen zusammenhängenden Sound schaffen. Mit „9 Lives“ habe ich einen spannenderen Abschluss im Vergleich zu den letzten Titeln meiner vorherigen Alben angestrebt. Ich wollte das Album mit einem Klang und einer Botschaft abschließen, die sich hoffnungsvoll, positiv oder leicht anfühlt, aber nicht übermäßig, und ich bin stolz auf das Ergebnis.

Tour-Alarm: aespa kehrt nach Nordamerika zurück

Es ist schon eine Weile her, seit Aespa in den USA Fuß gefasst haben, und sie haben kürzlich eine Reihe neuer Tourdaten bekannt gegeben, die sie im Januar in Seattle landen lassen. Sehen Sie sich hier die vollständige Liste der Tourdaten an und erfahren Sie, wie Sie sich Tickets sichern können.

Songaufnahme der Woche:

Es ist Herbst, was bedeutet, dass mein Gehirn hier fest verankert ist.