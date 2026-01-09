Die neue kanadische Serie Erhitzte Rivalitätdas auf HBO Max gestreamt wurde, sorgte dafür, dass Fans von Eishockey-Romanzen eine sehr heiße Weihnachtszeit hatten. Jetzt hat die Serie, die auf den Büchern von Rachel Reid basiert, die beiden Lead-Singles aus ihrem Soundtrack des Komponisten Peter Peter veröffentlicht. Die beiden Songs spiegeln die stürmische Beziehung zwischen den rivalisierenden NHL-Spielern Shane Hollander (Hudson Williams) und Ilya Rozanov (Connor Storrie) wider, wobei das EDM-getriebene „Rivalry“ in den intensiven Gameplay-Szenen der Show zu sehen ist, während das verträumte „It’s You“ als Liebesthema dient.

Erhitzte Rivalität hat sich seit seinem Debüt im November 2025 zu einem Phänomen der Popkultur entwickelt und verhalf insbesondere Künstlern wie Wolf Parade und TATu zu massiven Spotify-Streaming-Zuwächsen, da sie in der ersten Staffel der Show zu sehen waren. Die Produktionsfirma Crave Media hat grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben und der vollständige Soundtrack für Staffel 1 soll diesen Monat über Milan Records erscheinen.

