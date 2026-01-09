Nach einer Reihe von Absagen von Künstlern sagt die Führung des Kennedy Center, sie wolle „Künstler buchen, die nicht politisch sind“. Anscheinend erstreckt sich dieser Ethos nicht auf das Filmprogramm, da am Veranstaltungsort in Washington, D.C. am 29. Januar die Premiere eines neuen Dokumentarfilms über Melania Trump stattfinden wird.

Der Film, einfach betitelt Melaniawird am 30. Januar 2026 von Amazon MGM weltweit in die Kinos kommen, angeblich im Rahmen eines 40-Millionen-Dollar-Lizenzvertrags. Der Dokumentarfilm, der einen „beispiellosen Blick hinter die Kulissen“ der First Lady verspricht, wurde von Trump selbst produziert und von Brett Ratner inszeniert, dem in Ungnade gefallenen Filmemacher, dem sechs Frauen glaubhaft sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen haben.

