Gefahr! Moderator Ken Jennings sucht nach dem nächsten Präsidenten, der die Rechtsstaatlichkeit auf Donald Trump und sein Team anwendet, und postet: „Der Kandidat, der das ehemalige Regime auf allen Ebenen verfolgt, hat im Jahr 2028 meine Stimme.“ Oh, sollte das in Form einer Frage geschehen? Entschuldigung. Was ist „basiert“?

Jennings teilte auf Bluesky seine Gedanken darüber mit, ob die Rechtsstaatlichkeit für Trump gilt. Dort kritisierte er auch die Entscheidung der USA, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro gewaltsam auszuliefern. „Amerika sagt immer: ‚Okay, aber der NÄCHSTE Regimewechsel wird funktionieren‘, etwa wenn ich jedes Jahr im Januar kurz auf Kohlenhydrate verzichte“, schrieb er.

Schauen Sie sich seine Beiträge unten an.

Der Kandidat „Das ehemalige Regime auf allen Ebenen strafrechtlich verfolgen“ hat im Jahr 2028 meine Stimme. – Ken Jennings (@kenjennings.bsky.social) 2026-01-07T20:26:57.821Z