Die letzte Folge von Fremde Dinge war nicht eines der schlechtesten Serienfinals aller Zeiten. Die Schwächen der Flaggschiff-Science-Fiction-Serie von Netflix in den letzten Staffeln zeigten sich jedoch in der überlangen Laufzeit und anderen unangenehmen Problemen, darunter dem wohl größten: Eine Besetzung von Schauspielern, die lange vor der fünften Staffel weitgehend aus der Rolle von Teenagern herausgealtert waren.

Es ist tatsächlich ein innerer Schock, wenn man sich die erste Folge noch einmal ansieht und sich daran erinnert, dass die Kinder einst von ihnen gespielt wurden echte Kinder. Die Zusammenstellung der Kernbesetzung von Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown war ein Beweis für das Talent der Casting-Direktorin Carmen Cuba, die eine junge Besetzung mit frischen Gesichtern gefunden hat, die gut zusammenpasst. Bis zum Ende der Serie, auch in Momenten, in denen Fremde Dinge Obwohl sie sich in ihrer eigenen Mythologie verstrickten, konnte ihr Charisma dazu beitragen, das Interesse der Zuschauer aufrechtzuerhalten.

Dennoch ist es immer noch schwer, die Alterungsprobleme zu ignorieren, die erst richtig begannen, nachdem die Produktion der vierten Staffel aufgrund der Pandemie für mehr als sechs Monate eingestellt wurde. Ein Großteil der Besetzung erlebte in dieser Pause ernsthafte Wachstumsschübe; Nach Meinung der Macher der Show war es jedoch nicht „so dramatisch, wie die Leute denken“. Zumindest hat das Matt Duffer gesagt Vielfalt letzten Herbst über die Alterung der Besetzung der Serie und sagte: „Es gab eine Szene in Staffel 4 in Episode 4, der ‚Dear Billy‘-Folge. Sadie (Sink) ist im Keller und schreibt ihre Briefe, und dann kommt sie draußen aus dem Keller, und für sie ist ein Jahr vergangen, weil wir die beiden Szenen am Anfang und am Ende der Produktion gedreht haben. Und das kann man nicht sagen. Das hat noch nie jemand bemerkt. Das ist ein ganzes Jahr.“

Verwandtes Video

Den Zuschauern ist dieses konkrete Beispiel vielleicht nicht aufgefallen, aber dieses Interview fand vor der Premiere der fünften Staffel statt. Und es ist die fünfte Staffel, in der die Diskrepanz zwischen dem Alter der Schauspieler und Charaktere wirklich deutlich wird. Seit Jahrzehnten fordert uns das Fernsehen dazu auf, an Zwanzigjährige als glaubwürdige Jugendliche zu glauben (vergessen Sie das nie). Beverly Hills 90210). Am erfolgreichsten ist diese Strategie jedoch, wenn die entsprechenden Schauspieler besetzt sind Weil Es handelt sich um Mittzwanziger, die ein Jahrzehnt jünger aussehen, als sie sind. Wir haben das Alter dieser Teenager noch nicht beobachtet hinein Zwanzigjährige in den letzten neun Jahren. Hier kommt es zum mentalen Bruch.

Die erste Folge von Fremde Dinge spielt am 6. November 1983 und die letzte Folge endet am 27. Mai 1989, als die Hauptdarsteller ihren Highschool-Abschluss machen. Das sind ungefähr sechs Jahre, einschließlich des nicht ganz ausreichenden 18-monatigen Zeitsprungs, den die Show im Finale vollführte. Tatsächlich spielt sich der Großteil der Handlung der Serie über einen Zeitraum von genau vier Jahren ab, da der letzte entscheidende Kampf mit Vecna ​​am 6. November 1987 stattfand. Das bedeutet, dass zu Beginn der fünften Staffel und wir Gaten Matarazzo zum ersten Mal als angeblicher Oberstufenschüler durch die Hallen der Hawkins High laufen sehen, für den Schauspieler neun Jahre vergangen sind, während für die Figur technisch gesehen nur vier Jahre vergangen sind.

Die daraus resultierende kognitive Dissonanz hätte vermieden werden können, oder? Fremde Dinge war bei der Umsetzung von Zeitsprüngen weitaus mutiger: Springen Sie zu Beginn der letzten Staffel ein paar zusätzliche Jahre vor, bis die Besetzung glaubwürdiger zum Alter der Charaktere passt. Es wäre eine ganz andere Staffel geworden, in der wahrscheinlich die gesamte „Hawkins unter Verschluss“-Story weggefallen wäre (was ehrlich gesagt die Glaubwürdigkeit erschwerte), aber es hätte mehr Möglichkeiten für die Show als Nachteile geschaffen.

Zum einen hätte die Show das Alter der jungen Holly Wheeler in Staffel 5 nicht mehr von etwa 7 auf 10 Jahre anpassen müssen Fremde DingeDie Kernästhetik der Serie wurzelte schon immer in der Nostalgie der 1980er-Jahre, doch in der vierten Staffel fühlte sich dieses Element der Serie etwas ausgelaugt an. Es wäre eine mutige Entscheidung gewesen, die Show noch weiter in die Zukunft zu verlagern, vielleicht sogar bis in die frühen 1990er-Jahre, aber sie hätte für etwas unerwartete Frische sorgen können. Nicht nur in Bezug auf die Mode: Eine fünfte Staffel, geprägt von dem regierungsfeindlichen/verschwörungstheoriebesessenen Jahrzehnt, das uns beschert hat Die X-Akten hätte sein können faszinierend.

Ein Zeitsprung hätte bedeutet, dass die Hauptfiguren keine Oberstufenschüler mehr waren, und ja, das Ende der Show am Tag des Abschlusses der Partei hat eine gewisse Resonanz. Allerdings reicht diese Sentimentalität nicht aus, um die anderen Probleme zu überwinden, die das Festhalten an dieser Zeitlinie mit sich bringt. Ich wäre viel mehr daran interessiert herauszufinden, wie das junge Erwachsensein dieser Charaktere aussehen könnte, insbesondere nach allem, was sie durchgemacht haben.

Vielleicht bekamen wir das Ende, das die Duffers schon immer für die Show im Sinn hatten. Die besten Fernsehmacher haben jedoch immer verstanden, dass ein Teil des jahrelangen Erzählens einer Seriengeschichte darin besteht, zu lernen, sich an bessere Ideen oder sich ändernde Umstände anzupassen.

Lesen Sie ein beliebiges Buch über die Entstehung Wandlung zum Bösen für einen Meisterkurs in diesem Bereich, allerdings relevanter für Fremde Dinge ist die erste Staffel von Verlorendenn einer der Überlebenden des zentralen Flugzeugabsturzes des ABC-Mystery-Dramas war der 10-jährige Walt, gespielt von dem damals 12-jährigen Malcolm David Kelley. Im Laufe der ersten Staffel der Serie tat Kelley, was Kinder in seinem Alter taten, und alterte dramatisch. Dies führte zu einem Kontinuitätsproblem für die Show, da die erste Staffel über einen Zeitraum von Wochen und nicht von Monaten stattfinden sollte. Die Lösung der Serie bestand im Wesentlichen darin, Walt nach Staffel 1 verschwinden zu lassen; nicht das, was die Autoren ursprünglich geplant hatten, aber es ging auf das Problem ein.

Verrückte Männereine weitere ikonische TV-Errungenschaft, beinhaltete zahlreiche Zeitsprünge, die die Charaktere aus den 60er- in die 70er-Jahre brachten, und zwar auf eine Art und Weise, die der Serie ein episches Flair verlieh. Nur weil sich die Säume und Frisuren veränderten, bedeutete das nicht, dass sich die Show auch änderte. Stattdessen hat es sich weiterentwickelt. So wie die Zeit uns alle dazu zwingt.

Ein großer Zeitsprung hätte nicht alles behoben Fremde Dinge’s-Ausgaben als Serie (wenn wir eine Liste erstellen, gehört „strengere Bearbeitung“ ganz oben). Es hätte es jedoch viel einfacher gemacht, nicht nur eine Verbindung zu diesen Charakteren herzustellen – sondern glauben ihnen.

Fremde Dinge wird jetzt auf Netflix gestreamt.