Conan O’Brien sprach am 6. Januar in der Oxford Union über die Herausforderungen, vor denen die Komödie im Zeitalter von Trump steht, und bemerkte, dass einige Komiker „einlullt wurden und einfach nur ‚F Trump‘ sagten.“

„Leute, die sich vielleicht weniger mit Comedy auskennen oder nicht viel darüber nachgedacht haben, sagen: ‚Oh mein Gott, Trump ist Präsident. Das muss großartig für Comedy sein.‘ Und ich denke, das ist tatsächlich nicht der Fall“, sagte O’Brien. „Die Leute sagen: ‚Wir haben einen großartigen Trump-Sketch für Sie. In diesem redet er irgendwie verrückt und reißt das halbe Weiße Haus ab, um einen riesigen Ballsaal zu bauen, und sagt, dass es das neue Mar-a-Lago sein wird.‘ Naja, nein – das ist gestern passiert.“

Wie O’Brien es meint: „Komödien brauchen eine gerade Linie, von der aus sie ausgehen kann, und wir haben im Moment keine gerade Linie. Wir haben eine sehr biegsame, gummiartige Linie. Wir haben einen Slinky. Wir haben einen Feuerwehrschlauch, der herumwirbelt und Wasser mit einer Geschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde ausspritzt. Komisch gesehen war es eine große Herausforderung.“

O’Brien glaubt, dass Comics von ihrer Wut „vereinnahmt“ werden und ihre „stärkste Waffe, nämlich lustig zu sein“, niederlegen. Er erklärte,

„Ich denke, einige Comics gehen den Weg und sagen immer nur ‚F Trump‘; das ist ihre Komik. Ich denke, nun ja, jetzt wird man kooptiert, weil man so wütend ist. Es ist wie eine Sirene, die einen in die Felsen führt. Man hat sich eingelullt und gesagt: ‚F Trump, scheiß auf diesen Kerl‘.“ Du hast jetzt deine beste Waffe, nämlich das Witzigsein, niedergelegt und sie gegen Wut eingetauscht. Diese Person könnte sagen: „Nun, die Dinge sind jetzt zu ernst; Ich muss nicht lustig sein.‘ Und ich denke, wenn man ein Komiker ist, muss man immer lustig sein. Man muss nur einen Weg finden. Man muss einen Weg finden, diese Wut zu kanalisieren, denn gute Kunst wird immer eine großartige Waffe gegen die Macht sein. Aber wenn du nur schreist und nur wütend bist, hast du dein bestes Werkzeug im Werkzeugkasten verloren.“

Er drückte auch seine Solidarität mit Jimmy Kimmel und Stephen Colbert in ihren Kämpfen gegen Trump und ihr eigenes Netzwerk aus und prognostizierte, dass beide auf den Beinen landen würden: „Ich habe meine Show vor vier Jahren abgeschlossen und war noch nie so beschäftigt“, sagte er. Sie können sich den Clip unten ansehen, die entsprechenden Bemerkungen beginnen etwa bei 34:45.

O’Brien spielte in dem Film von 2025 die Hauptrolle Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten, Welches war eines davon FolgeDie Auswahl der besten Filme des Jahres 2025.