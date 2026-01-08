Ein neues Esel Der Film kommt am 26. Juni in die Kinos, wie Mitschöpfer Johnny Knoxville in den sozialen Medien angekündigt und bestätigt hat Vielfalt.

„Na ja, verdammt nochmal, wir beginnen das Jahr mit einem Paukenschlag“, schrieb er auf Instagram. „Das wollten wir Ihnen diesen Sommer mitteilen Esel ist zurück!! Wir sehen uns am 26. Juni in den Kinos. 🎉❤️🎉 Weitere folgen, aber ich wollte, dass ihr es zuerst von uns hört!!“

Esel 5 folgt 2022 Esel für immerbei dem Knoxville am Set eine Gehirnverletzung erlitt, nachdem er von einem Bullen geworfen wurde. Die Besetzung muss noch bekannt gegeben werden, aber die Serien-Stammgäste Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, Dave England und Ehren McGhehey spielten alle im letzten Film mit. Bam Margera wird wahrscheinlich nicht zurückkehren, nachdem er aus dem vierten Film entlassen wurde und Steve-O anschließend mitteilte, dass er nicht mehr „Teil des Franchise sein“ möchte.