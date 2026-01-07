Rolling Loud hat die Termine und den neuen Veranstaltungsort für sein US-Festival im Jahr 2026 sowie Einzelheiten zum diesjährigen Ticketvorverkauf bestätigt.

Das jährliche Hip-Hop-Festival findet nun vom 8. bis 10. Mai 2026 im Camping World Stadium in Orlando, Florida, statt. Die Veranstaltung wird das einzige Rolling Loud-Festival in den Vereinigten Staaten im Jahr 2026 sein, nachdem es bereits in Miami, Los Angeles und New York City stattfand.

Der Vorverkauf für Rolling Loud 2026 wird am Freitag, den 9. Januar um 10:00 Uhr EST über die Website des Festivals eröffnet. Vorverkaufskarten für 3-Tages-GA-Pässe beginnen bei 249 $ oder eine Anzahlung von 9,99 $ für einen Layaway-Plan. Alle Vorverkaufskäufer erhalten außerdem ein kostenloses T-Shirt.

Das Programm des Festivals für 2026 wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Während die Orlando-Ausgabe dieses Jahr die einzige Rolling Loud in den USA sein wird, ist die Marke weltweit weiter gewachsen; Wir waren kürzlich beim ersten Rolling Loud India im November vor Ort, nannten die Veranstaltung „historisch“ und lobten die Mischung aus lokalen Talenten und internationalen Hip-Hop-Schwergewichten.