Der Anwalt, der Nick Reiner vor dem Vorwurf verteidigt, er habe seine Eltern, Rob Reiner und Michelle Singer, ermordet, hat sich aus dem Fall zurückgezogen. Als die New York Times Berichten zufolge wird der 32-jährige Verdächtige von einem Pflichtverteidiger vertreten.

Der Schritt könnte ein Signal dafür sein, dass der Rest der Reiner-Familie finanzielle Mittel für Nicks Verteidigung streicht. Die Familie veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß: „Sie haben größtes Vertrauen in den Gerichtsprozess und werden sich nicht weiter zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren äußern.“

Nick wird wegen der Ermordung seiner Eltern am 14. Dezember wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Letztendlich wird von ihm erwartet, dass er sich wegen Wahnsinns nicht schuldig bekennt, wobei das Argument auf seiner Diagnose einer schizoaffektiven Störung und angeblichen Problemen mit seinen Medikamenten basiert.

Nicks ehemaliger Anwalt Alan Jackson verteidigte auch Harvey Weinstein und Kevin Spacey. In einer Pressekonferenz nach seinem Rücktritt bekräftigte Jackson seine Überzeugung, dass „Nick Reiner nicht des Mordes schuldig ist“.