Stephen Colbert verstärkte die nächtliche Debatte über Donald Trumps historisch niedrig bewertete Kennedy Center Honors 2025. Nachdem Jimmy Kimmel am Montag in seine Licks geraten war, wurde der Späte Show Der Moderator hat während der Dienstagsfolge seiner Sendung selbst ein paar Seitenhiebe gemacht.

„Trumps Invasion in Venezuela am Samstag hat meine Pläne für das, worüber ich diese Woche wirklich sprechen wollte, zunichte gemacht, was natürlich der Grund dafür war, dass die diesjährigen Kennedy Center-Ehrungen auf CBS mit Moderator Donald Trump so niedrige Zuschauerzahlen wie nie zuvor verzeichneten“, bemerkte Colbert. „Niemand hat das kommen sehen … Es tut mir leid, ich habe das falsch verstanden. Äh, das hat niemand gesehen.“

„Dem Präsidenten gelang es, auf CBS nur drei Millionen Zuschauer anzulocken“, fuhr Colbert fort. „Nun, es ist unter meiner Würde, mich zu freuen, aber wenn es nicht unter mir wäre, würde ich ihn nennen: ‚Kein Talent, schlecht bewerteter Donald Trump‘.“

„Andererseits sollten wir den Kerl vielleicht etwas lockerer machen“, fuhr Colbert fort. „Schließlich war es erst sein erstes Jahr als Moderator. Da ich selbst ehemaliger Kennedy Center-Moderator war, weiß ich, dass es eine Weile dauern kann, ein Publikum aufzubauen“, bevor er darauf hinwies, dass er 2015 als Gastgeber der Kennedy Center Honors dreimal so viele Aufrufe erhielt. „Und ich habe das Gebäude nicht einmal nach mir benannt!“ fügte er hinzu.

Das Kennedy Center hat seinerseits Kritik an den Ratings der 2025 Honors mit der Begründung „Branchen- und Zeitnachteile“ zurückgewiesen. „Der Vergleich der diesjährigen Sendeeinschaltquoten mit früheren Jahren ist ein klassischer Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen und ein Beweis für die Voreingenommenheit der extremen Linken“, sagte Roma Daravi, Vizepräsidentin für Öffentlichkeitsarbeit am Kennedy Center, in einer früheren Erklärung.