Robin Hood ist seit den Stummfilmtagen ein Kinoheld, doch im neuen Film von Autor/Regisseur Michael Sarnoski (Schwein, Ein ruhiger Ort) wurden die Legenden über sein Heldentum stark übertrieben. Im neuen Trailer zu Der Tod von Robin HoodHugh Jackman spielt den titelgebenden Gesetzlosen, der gesteht, dass er und seine Merry Men weit weniger edel und fröhlich waren als die Legenden über sie.

Dennoch hat Robin laut offizieller Beschreibung eine letzte Chance auf Wiedergutmachung: „Robin Hood kämpft nach einem Leben voller Verbrechen und Mord mit seiner Vergangenheit und wird nach einem Kampf, von dem er dachte, er wäre sein letzter, schwer verletzt. In den Händen einer mysteriösen Frau wird ihm eine Chance auf Erlösung geboten.“

Der Tod von Robin Hood Außerdem spielen Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett und Noah Jupe mit. Es wurde kein Veröffentlichungstermin bekannt gegeben, aber der Film soll 2026 bei A24 erscheinen. Sehen Sie sich den Trailer unten an – es sieht nicht nach dem Beginn einer neuen Franchise für Jackman aus, aber zumindest hat er immer noch diese Marvel-Filme.

