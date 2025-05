An einem Sonntagnachmittag in den verbundenen Hinterhöfen von zwei Häusern in Omaha, Nebraska, werden sich 16 Menschen für das versammeln, was Conor Oberst das Davenport Open getauft hat: ein Pickleball -Turnier, das mit der Art von akribischer Liebe zum Detail organisiert ist, dass langjährige Fans von hellen Augen erwarten. Computergenerierte Halterungen. Linienrichter. Best-of-Three-Spiele; Best-of-Five für die Meisterschaft.

„Ich bin nicht so gut darin, aber ich bewegte mich gerne herum“, sagt Mike Mogis, Co-Architekt der Klangländer der leuchtenden Augen. „Weißt du, ich bin 51. Conor ist, ich weiß nicht, verdammt, 45? Ich erinnere mich nicht, wie alt er ist.“

Wir sprechen ein paar Tage vor der Konkurrenz und ungefähr eine Stunde, nachdem Mogis einen Gummi namens „Lachen“ konsumiert hatte. Einige kleinere Details schwimmen von ihm weg, aber er holt meistens auf. „Ja, 45 Ich denke, es ist eine gute Übung und nicht zu körperlich. Hier gibt es viele Verletzungen im Pickleball, weil alle alten Leute es spielen.“

Durch einen Zufall hatte der Davenport Open den ersten Service nur ein paar Tage vor dem Schüchtern Fieber und Spiegel ‚ 25. Jahrestag. In getrennten Gesprächen bieten die beiden Bandkollegen und Nachbarn Kontrast in der Persönlichkeit. Mogis wiederholt, dass es für mich schwer fällt, mich damals zu erinnern, während Oberst ein „lebendiges Gedächtnis dieses Aufnahmeprozesses“ beibehält. Es ist ein Unterschied im Temperament mehr als die Retention. Beide Männer erinnern sich an ähnliche Details, die über jahrelange Pressezyklen geschätzt wurden (Fieber und Spiegel wurde 2012 und erneut im Jahr 2022 neu masteriert und erneut veröffentlicht).

In kalten Keller schlafen. Pflanzen von Mikrofänen an seltsamen Stellen im Haus, einschließlich der Küche. Die Hoffnung, dass Bandkollegen sicher durch einen Schneesturm ankommen. Das Zusammenschneiden von Spuren vor Pro -Tools (oder vielleicht während – Mogis kann sich nicht erinnern). Als Mogis sich selbst Techniken lehrte, die die nächste Generation von Rockern beeinflussen würden, schloss der 19-jährige Oberst seine endgültigen privaten Experimente ab; Jeder andere Wachstumsschub, ob anmutig oder unbeholfen, würde in vollem Umfang in der Öffentlichkeit stattfinden. Fieber und Spiegel Ist nicht nur helle Augen vor dem Breakout; Es sind auch Voraussetzungen.

Oberst spürte diesen Druck sehr, als er auf hellen Augen anerkannte. Fieber und Spiegel Follow-up, 2002 Aufgehoben oder die Geschichte im Boden ist, halten Sie Ihr Ohr am Boden. Auf „falsche Werbung“ sang er, „ich konnte Ihnen die Wahrheit sagen, wie ich es früher/ und keine Angst hatte, falsch zu klingen/ jetzt, auf die sich jemand hört, sind die Fehler.“

Danach viel verändert Fieber und Spiegel Das Profil der Band erhöhte, sagt Oberst mir. „Der nächste Rekord, Aufgehoben… Wir scherzen über diese Zeit, in der wir gerade viele Songs über das Schreiben von Songs geschrieben haben, weißt du? Ich denke, das ist ein Teil des Verständnisses, was Sie tun. Aber es wurde nach ein bisschen langweilig. “

Er kämpft mit seiner „inneren Welt, die zu einer Ware wird“, sagt er. „Wenn Sie ein Gehirn in Ihrem Kopf haben, wird es ein bisschen in Einklang mit zwei Dingen in Einklang bringen – weil sie oft im Widerspruch sind – das, was Geld verdient, und das zu tun, was Sie gezwungen sind. Die Kunst, die Sie machen möchten. Und das war eine Schlacht für die ganze Zeit.

Und natürlich hilft Bewegung beim Stress. Das Turnier beginnt mittags und dauert fünfeinhalb Stunden, wenn jedes Spiel die vollen fünfzehn Minuten dauert. Oberst hat die Mathe gemacht. Er glaubt, dass die Favoriten seine Cousine Max und Roger Lewis sind, die manchmal mit der Band trommeln. Mit seinem Pickleball -Netz und seinen brandneuen Gartenstühlen genießt Oberst die Freizeithälfte der vernetzten Immobilien. Gehen Sie einen Hügel hinauf und durch ein kleines Tor zwischen dem Zaun, und Sie werden die geschäftliche Seite betreten, wobei das Studio von Mogis und das Gästehaus, in dem die Band bleibt.

Mogis ‚Bogen – das wäre eine andere Aufnahmefirma – ist zu einer Basis für neue Erkundungen und alte Archäologie geworden. Vor nicht allzu langer Zeit schnitt Oberst eine frische Version von „A Song to Passing the Time“, dem letzten Track auf dem 2000er Album von Bright Eyes 2000, schnitt Fieber und Spiegel.