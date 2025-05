Wie ist Bill Murray involviert? Er spielt den Geliebten, wenn manchmal brusken Gründer und Chefredakteur der Titelveröffentlichung. Sein Tod wird in der ersten Szene angekündigt – der erste Murray -Charakter, der die Farm in einem Anderson -Film kauft! – aber er bekommt einige wunderschön untertriebene Murray Line -Lesungen, während der Film ihn erinnert.

Handlung: Wie Arthur Howitzer, Jr. (Murray) 1975 stirbt, auch das auch tut Der französische Versand der Freiheit, Abendsonne KansasA New Yorker-Sähnliches Magazin, hauptsächlich mit amerikanischen Expats in Frankreich besetzt, wurde von einer Zeitung in Kansas im Besitz des Vaters des Hauböhrchens abgegeben. Der Film ist als Tour durch die letzte Ausgabe des Magazins mit einem Obit für Arthur strukturiert, gefolgt von einem kurzen Reiseberichtstück und drei Spielgeschichten, aus denen der Großteil der Laufzeit besteht.

Im ersten Fall erzählt der Schriftsteller JKL Berensen (Tilda Swinton) die seltsame Karriere von Moses Rosenthaler (Benicio del Toro), einem im Gefängnis entdeckten Künstler und verfolgt von einem verzweifelten Kunsthändler (Adrien Brody). In der zweiten Profilistin Lucinda Krementz (Frances McDormand) profiliert die studentischen Revolutionäre unter der Leitung von Zeffirelli (Timothée Chalamet) und wird vielleicht in ihren Untertanen überlagert. Und im dritten erzählt Roebuck Wright (Jeffrey Wright) seine Erfahrungen mit Lt. Nescaffier (Stephen Park), einem Polizisten und Koch.

Es ist wunderschön, Steve: Wie konnte Andersons Frankreichs-Film von Alexandre Desplat nicht wieder erzielt werden? Seine Arbeit hier ist etwas weniger manisch als Grand Budapest Hotel‚S Auge-Fever-Tonhöhe; Es ist zeremonieller und präsentierender. Manchmal klingt es näher an der Musikmarke Mothersbaugh, die für Andersons frühere Filme komponiert wurde.

Wie viel Knicke ?: Keiner. Das am nächsten an einer britischen Invasion hier ist das bekannteste Lied, das von dem ehemaligen Pulp -Frontmann Jarvis Cocker gesungen wird – der auch Petey in Petey spielte Fantastischer Mr. Fox. Anderson muss sich noch nicht in den Rückenkatalog von Pulp für die Soundtrack -Auswahl befassen, aber angesichts des Bowie -Einflusses der Band und des präzisen Geschichtenerzählens sollte er es vielleicht in Betracht ziehen.

Ein Wort zu Schriftarten: Der Film wird von Szenen in einem Magazinbüro umrahmt. Es ist ein absolutes Festival von Schriftarten. Oder es ist sowieso in den Rahmenszenen. Interessanterweise sind die drei Hauptsegmente ein bisschen leicht auf die verspotteten Bücher, Poster und Album-Cover, die dazu neigen, Andersons Arbeiten zu dotieren. Das Haupt Kunstwerk des ersten Segments ist weitgehend abstrakt, und der Künstler widersetzt sich der Art von Galeriezuteilen, die die meisten Anderson -Charaktere glücklich selbst produzieren würden. (Siehe Richie Tenenbaums Galeriegröße Denkmal zu seinem Versäumnis, sich als Maler zu entwickeln.)

Es ist fast so, als ob Anderson vorsichtig war, den Film mit diesen besonderen Details zu überladen und Elemente zu belasten, die entweder taktiler sind (wie die ultimativen Gemälde, die der Del Toro -Charakter erzeugt, sind sicherlich das) oder unbeschwerter (wie die von Lt. Nescaffier ausgedrückten Ideen von Lt. Nescaffier, die von Roebuck Wright weitergegeben werden).

Aber Schriftsteller können sicherlich die Aufnahmen des Covers, der Seiten, des Layouts usw. des Magazins durchführen, um ihre Lösung zu erhalten.

Beste zum Scheitern verurteilte Liebesbeziehung: Obwohl der Film einige unglückliche Ablässe im Tropfen weiblicher Journalisten macht, der mit ihren männlichen Untertanen schläft, ist die am besten zum Scheitern verurteilte Affäre zwischen inhaftierten Mörder-Künstlern Moses Rosenthaler und seiner Muse Simone (Léa Seydoux)-auch eine Wache in seinem Gefängnis, unwahrscheinlich genug.

Ihre Kopplung ist so absichtlich ungehindert wie jedes andere Paar von Anderson-Movie, aber es bringt auch einige willkommene erwachsene Hitze mit, die in einem Anderson-Film nicht zu sehen ist … na ja, vielleicht auch nie? Es ist schwierig, gleichzeitig sexy und lustig zu sein, aber Seydoux hat sich unglaublich über einen Heizkörper für ein Nacktporträt thront.

Problematischster Favorit: Wahrscheinlich einer der Journalisten der Dame, die mit ihren Themen ins Bett gehen – aber dies ist auch ein Wes Anderson -Film, in dem ein großes Segment eine Frau (McDormand) und ein anderer einen Mann mit Farbe spielt – Jeffrey Wright, der eine der besten und beeinflussten Auftritte des Films gibt.

Einige werden wahrscheinlich die Behandlung der politischen Revolutionäre im Teenageralter herablassend finden, aber es scheint uns ein ziemlich geringfügiger Verstoß gegen uns vor Jahrzehnten zu verhindern.

Die meisten unentgeltlichen Set -Fetischismus: Der gesamte Abschnitt, der von Owen Wilson erzählt wurde und ein schnelles Profil der französischen Stadt Ennui und ihren verschiedenen Oddball -Distrikten voller Taschendiebstahl, Prostituierte und Street -Urchins bietet.

Beste Requisite: Das Magazin selbst! Gerüchte zufolge, dass Werbekopien von Der französische Versand sind im Umlauf IRL, obwohl Sie möglicherweise der Akademie beitreten müssen, um eine zu erhalten.

Bob bekommt den Spirit Award: Willem Dafoe hat eine Cameo-Größe als Gefangene, die in einem Käfig steckt und wächst aussieht. Mit anderen Worten, die Rolle, die er geboren wurde, um zu spielen!

Urteil: Der französische Versand unternimmt einen bewundernswerten Versuch, Andersons Stop-Motion-Filme und Top-Filme zu übertreffen und Das Grand Budapest Hotel für den Titel des meisten Wes Anderson -Films; Die schiere Anzahl von tadellos ausgestatteten und gerahmten Charakteren in verschiedenen faux-französischen Umgebungen stellt sicher, dass die Fans hier nicht enttäuscht sein werden.

Aber wie üblich ist dieser Film mehr als ein paar umfangreich detailorientierte Designarbeiten-und die Geschichte steckt mehr als eine einfache Struktur der Hit-oder-Miss-Anthologie. Obwohl einige Segmente ausnahmslos besser sind als andere (die mittlere Geschichte, über die studentischen Revolutionäre, ist die schwache Verbindung, wenn auch nur, weil sie weniger lustig ist als Kunsthändler und weniger berührend als der Polizeikoch), aber sie verbinden sich auch thematisch.

Wenn eine Funktion eines Highbrow-Magazins eine Kulturkuration sein soll, wird es zu einer Abhandlung über Kreativität, diese gefälschten Magazin-Geschichten zum Leben zu erwecken-darüber, wie wir versuchen, unsere Leidenschaften zu kommunizieren, ob es sich um ungläubige Gemälde handelt, mit typo gefüllten Broschüren, neuen Geschmacksrichtungen oder, ja, Zeitschriftenartikel, selbst wenn verschiedene Systeme sich als unvollständig aufdecken.

Obwohl ein paar Teile hier und da nicht funktionieren – es gibt ein animiertes Zwischenspiel, das flach fällt – ist dies ein schöner, nachdenklicher, aber häufig lustiger Film.

– Jesse Hassenger

Strom Der französische Versand Jetzt auf VOD über Apple TV+ und Amazon.