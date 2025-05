Das jährliche Austin Festival Levitation hat seine erste Aufstellung von 2025 vorgestellt und ist eine sehr coole Anschrift von Mastodon, Pflaster, Säurebad und Fernseher im Radio.

Die 18. Ausgabe des Festivals befindet sich am Wochenende vom 25. bis 28. September, diesmal an einem neuen Ort: The Palmer Events Center-einem zweistufigen, zweistufigen Komplex an den Ufern des Town Lake mit Blick auf die Skyline von Austin. Und in der klassischen Levitationsmode werden auch spätabendliche Shows in der Innenstadt von Austin stattfinden.

Drei-Tage-Pässe und eintägige Tickets sind über die Website von Levitation erhältlich, wobei Late-Show-Tickets separat erhältlich sind.

Metal-Fans werden zumindest ein Ticket für die Aktion am Freitag wünschen, wie es von Mastodon und Acid Bath angeführt wird, und verfügt über eine allgemeine Rechnung mit wiedervereinigtem ATX-Stoner-Metal-Helden des Schwertes, Denver Death Metal Stars Blood Incantation, Detroit Ensemble The bewaffnet und mehr.

Der Samstag ist mit dem Fernsehen im Radio und dem unbekannten Mortal Orchestra, das eine Rechnung von Brian Jonestown Massacre, Blonde Redhead, Mittwoch, La Femme, The Raveonettes und Swervedriver führt.

Die Feierlichkeiten am Sonntag am Bürgersteig und andere Indie -Legenden, die für Verschütten und Zerstörer gebaut wurden. Der Rest der Bands hätte auf einer der alten Vornitierungen in Austin Psych Feste gewesen sein: The Black Angels, Frankie und die Hexenfinger, ein Ort, an dem Fremde usw. begraben sind, usw.

In der Zwischenzeit ist die Nachtshow -Aufstellung auch ziemlich gestapelt, mit Auftritten von Boy Harsher, Sudan Archives, Pupp und Jeff Rosenstock, den Dandy Warhols, dem Martin Rev. Martin, dem Drogenhändler von Suicide, und vielen anderen über das Wochenende. Darüber hinaus gibt es Mittwoch (24. September) Kickoff -Shows mit Beachfossilien, Mdou Moctar und anderen.

Was den neuen Veranstaltungsort angeht, sagte der Mitbegründer und Regisseur von Festival und Regisseur Rob Fitzpatrick, dass das Palmer Events Center endlich das Dilemma löst, ein mehrstufiges Erlebnis wieder zur Levitation zu bringen.

„Der Veranstaltungsort bietet insgesamt ein großes Upgrade der Produktion mit endlosen Möglichkeiten für das visuelle Erlebnis und großartige Annehmlichkeiten-Klimaanlage, schöne Badezimmer, ausreichend Parkplätze, einen riesigen schattierten Innenhof im Freien sowie die Produktionsinfrastruktur, die für eine Weltklasse-Show erforderlich ist“, sagte er in einer Pressemitteilung. „All dies in einem schönen Park im Herzen der Stadt und die Nähe zur Innenstadt bedeutet, dass wir immer noch Shows in unseren Red River -Veranstaltungsorten veranstalten. Diese Clubs sind das Herz und die Seele unserer Musikszene in Austin und es wäre nicht schwebend ohne sie. Wir sind sehr aufgeregt, etwas Bemerkenswertes zu schaffen, das in diesem neuen Zuhause für das Festival für das Festival kaum ausgerichtet ist.

Schauen Sie sich das vollständige Lineup -Poster unten an.