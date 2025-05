Im Finale der zweiten Staffel von Nathan Fielder’s Die ProbeDer Komiker untersucht Fehler in der Sicherheit der Handelsfluggesellschaft, weil Co-Piloten Angst haben, sich mit ihren Vorgesetzten zu äußern. Die Federal Aviation Administration (FAA) hat sich seitdem gegen seine Erkenntnisse in einer Erklärung zurückgezogen, die auf die erforderliche Ausbildung für alle Airline -Crewmitglieder hinweist, aber der Feldspieler kauft sie nicht.

„Die Federal Aviation Administration verlangt alle Fluggesellschaften (Piloten und Flugbegleiter) und Disponenten, um das Crew -Ressourcenmanagement -Training abzuschließen“, heißt es in CNN der FAA. Die Regierungsbehörde sagte auch, dass es keine Daten gesehen habe, um die Behauptung von Fielder über Kommunikationsprobleme zu stützen, die zu Flugzeugunfällen führen.

Während er im Nachrichtennetz auftrat, um die Serie zu diskutieren, zitierte Fielder seine eigenen Erfahrungen mit der Lizenzierung, einen kommerziellen 737 -Jet zu fliegen, um zu antworten: „Das ist dumm. Sie sind dumm.“

Er fuhr fort: „Hier ist das Problem: Ich habe zu einem Piloten trainiert. Ich bin ein 737-Pilot. Ich habe das Training durchlaufen. Das Training ist, dass jemand Ihnen eine Powerpoint-Folie zeigt, die sagt:“ Wenn Sie ein Co-Pilot sind und der Kapitän etwas falsch macht, müssen Sie darüber sprechen. “ Das ist alles.

Wie in gezeigt Die ProbeFielder verbrachte einen Monat in Henderson, Nevada, um „die am wenigsten erlischte Person zu werden, die für die Fliege eines 737 in Nordamerika lizenziert wurde“. Diese Erfahrung ermöglichte es ihm, eine sichere Kommunikation im Cockpit zu erkunden, nachdem die Show vermutet hat, dass mehrere Unfälle darauf zurückzuführen sind, dass Co-Piloten Angst hatten, sich mit ihren Bedenken mit Kapitänen zu äußern.

Nach einer Reihe von sozialen Simulationen flog Fielder über zwei Stunden lang erfolgreich eine echte 737 mit „Passagieren“ (bezahlte Schauspieler) und landete sie erfolgreich. Lesen Sie hier unsere Rezension zum Finale.

