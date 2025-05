Mehr als 450 Artikel aus David Lynchs persönlichem Archiv, einschließlich der Twin Peaks Black Lodge Red Curtain und Schwarz-Weiß-Zick-Zack-Teppich, der Stuhl seines Regisseurs, die Heimat-Espresso-Maschine und verschiedene Drucke und Erinnerungsstücke aus seinen legendären Filmen werden zur Auktion aufsteigen.

Präsentiert von Juliens Auktionen und Turner -klassischen Filmen persönlich in Los Angeles und ab Mittwoch, dem 18. Juni, bietet die Aktion den Fans auch die Möglichkeit, auf Lynchs persönlichem 35 -mm -Druck von zu bieten Eraserhead; Ein Vintage Tan Chenille Polstered Boomerang -Sofa mit Holzbeinen und angeschlossenem Endtisch, das gleiche Couch -Modell, das in verwendet wird Lost Highway; Eine 2012er Danny Ferrington Custom Console Steel -Gitarre mit fünf verärgerten Hälsen, entworfen und gespielt von Lynch in seinem Heimstudio; und seine persönliche Sammlung von Blauer Samt Rekordalben. Es gibt auch eine Reihe von Kameraausrüstungen, Musikinstrumenten, Büchern, Tüchern und anderen persönlichen Artefakten, um sie zu gewinnen. Hier finden Sie das volle Los.

Lynch starb im Januar 2025 im Alter von 78 Jahren. Ab August werden sich mehrere Darsteller von Twin Peaks für eine US -Tour wiedervereinigen, während der das legendäre Franchise diskutieren, sich mit Fans treffen und dem späten Auteur eine spezielle Video -Hommage teilen werden.

Anmerkung des Herausgebers: Lesen Sie Michael Roffmans Aufsatz darüber, warum David Lynchs dauerhaftes, einzigartiges Erbe.