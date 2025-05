Wenn Sie ein regelmäßiger Betrachter von sind Jeder lebt mit John MulaneyDann werden Sie wissen, dass sich die letzten Wochen zu einem mit Spannung erwarteten Showdown zwischen dem 42-jährigen Comedian und drei Teenager-Jungen aufgebaut haben. Der Kampf gegen den Tod (rpungslos) ging schließlich am Mittwochabend -Saisonfinale unter und es macht mir eine immense Freude zu berichten, dass Mulaney tatsächlich verloren hat.

Holen Sie sich John Mulaney Tickets hier

Es gab einige Grundregeln, die das Trio der 14-jährigen Jungen mit Mulaney beschränkten-kein Stanzen, Treten usw.-, was ich sowohl für ihre Mütter als auch für Netflix Legal verantwortlich mache. Und um zu gewinnen, mussten sie nur Mulaney zu Boden festlegen. Trotzdem war es ein aufregendes 47-Sekunden-Duell, das in einer überraschenden Aufführung von „THA Crossroads“ von Bone Thugs-N-Harmony gipfelte-eine völlig getrennte Handlung in sich. (Mulaney gab zuvor bekannt, dass er versucht hat, die Gruppe für eine frühere Folge zu buchen und möglicherweise Opfer eines Betrugs von jemandem, der sich als Manager ausgibt.) Überall absolut unglaublich.

Ab nächsten Monat wird Mulaney eine neue Standup -Tour beginnen (hier Tickets erhalten). Glücklicherweise haben die meisten Comedy -Veranstaltungsorte eine Altersbeschränkungen, die ihn daran hindern, sich mit weiteren Teenager -Jungen von Angesicht zu Angesicht zu stellen.

John Mulaney gegen 3 Teenager pic.twitter.com/bmyl4npxmp Verwandte Video – Lucky Prak (@cactusprak) 29. Mai 2025

https://www.youtube.com/watch?v=dhz_mdh5wxg