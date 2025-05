Im neuen Trailer zu Aziz Ansari’s Feature Regiedebüt, Feature -Funktion, GlückEin gut gemeinter Engel namens Gabriel (gespielt von Keanu Reeves) drückt den Wunsch aus, „bedeutungsvollere Pflichten“ für seinen Vorgesetzten Martha (Sandra OH) zu übernehmen, mit der Hoffnung, das Leben der Menschen zu verändern. Wenn Gabriel jedoch beauftragt wird, eine „verlorene Seele“ zu finden, schafft er es versehentlich zu beweisen, warum er überhaupt nicht bedeutendere Verantwortlichkeiten erteilte.

Sogar Arch (Ansari), ein gebrochener Gig -Arbeiter, schnüffelt schnell heraus, dass Gabriel ein „Budget Guardian Engel“ ist. Sein späterer Versuch, Arch zu lehren, dass Geld nicht alles repariert, indem er einen Körpertausch mit Archs wohlhabendem Chef Jeff (Seth Rogen) orchestriert, was dazu führt, dass Gabriel seine Flügel verliert und zur Erde abfiel. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Glück Darüber hinaus spielt Keke Palmer und wird am 17. Oktober in den US -Kinos eröffnet.

https://www.youtube.com/watch?v=u6qWhcfyuue