Wir haben ein weiteres Video-Kisten-Graben, diesmal mit dem Kopf und dem Herzen, das ihre Lieblingsalben von selbst produzierten Lieblingsalben nennt. Wir werden der Liste einen hinzufügen, da die eigene selbst produzierte LP der Band, Aperture, jetzt herauskommt.

Nach über 15 Jahren in der Musikindustrie ist es verständlich, dass der Kopf und das Herz zu ihren Wurzeln zurückkehren wollte. Ihre letzten drei Alben wurden von einem großen Label veröffentlicht, und der Aufnahmeprozess für diese Bemühungen hat sie als Gruppe unzusammenhängend gemacht. Sie mussten wieder Musik machen, wie sie es in ihren früheren Tagen getan haben, und das bedeutete ein Besonderes: Selbstproduzierung.

Zum ersten Mal seit ihrem selbstbetitelten Debüt beschloss die Band, die Produktion der Produktion vollständig in die Hand zu nehmen. Das Ergebnis ist das sechste Studio der Gruppe in voller Länge. Öffnung (Jetzt draußen über eigene Musik und Verve).

Um zu betonen, warum es so wichtig war, die Produktionsaufgaben als Gruppe zu übernehmen, schloss sich The Head und The Heart bei Gold-Diggers in LA zusammen, um sechs wesentliche selbstproduzierte Aufzeichnungen zu gräben. Von Klassikern von Bruce Springsteen und Paul McCartney bis hin zu beliebten modernen Veröffentlichungen von Tame Impala und Dr. Dog zeigen, wie Künstler, die ihre Arbeit vollständig kontrollieren, häufig einige ihrer besten Arbeiten schaffen.

Der Kopf und das Herz haben kürzlich ebenfalls geholfen Folge Staffel 6 der 6. Staffel der Mit Dr. Mike dorthin gehen Podcast, in dem die Bandmitglieder Kenny Hensley und die Wohltätigkeitsorganisation Rose Thielen offen über ihre Reisen zur psychischen Gesundheit in der Band diskutierten. Schauen Sie sich das an, wo Sie Ihre Podcasts erhalten.

Bruce Springsteen – Nebraska

Tyler Williams: Ich werde anfangen und es mit Bruce Springsteen’s beginnen Nebraska aufzeichnen. Es ist eine meiner Lieblingsaufzeichnungen aller Zeiten. Ich denke, die Rohheit davon – weißt du, ich glaube, er ist dort reingegangen und versucht, die Platte mit der vollständigen Band zu produzieren. Und ich denke, es gibt einige Demos, die da draußen schweben, von denen niemand jemals gehört hat, dass wir hören müssen. Bruce, bring sie da raus, Bruce.

Aber mein Lieblingslied auf dieser Platte ist ein Lied namens „Mansion on the Hill“. Eine Band namens The National Covered It wahrscheinlich in 2008 oder so, und sie fand ihren Weg zu mir, als (der Kopf und das Herz) begann. Ich würde es einfach bei Wiederholung in unserem Van hören, und es gab mir nur Trost von zu Hause. Aber Bruce Springsteen, Nebraska sind die besten Aufzeichnungen aller Zeiten.

Strom Nebraska auf Apple Music oder Amazon Music | Kaufen Sie Vinyl/Cd

Elliott Smith – Römische Kerze

Matt Gervais: Ich habe mir das nur untersucht, weil mir jemand eine Frage zu Reddit zu ihrem Lieblingslied einer Platte gestellt hat. Ich habe gerade eine meiner Lieblingsunterlagen meiner College -Jahre angehört, wie die frühen 2000er Jahre: Römische Kerze von Elliott Smith. Und das ist wie eine endgültige, selbst produzierte Platte, nur eine Stimme und eine Gitarre und einfach so roh und so kahl und die Emotionen genau direkt vor Ihnen. Diese Platte war für mich immer nur ein Standardträger in Bezug auf Songwriting und einfach Einfachheit. Diese Aufzeichnung ist für mich in dieser Hinsicht äußerst wichtig und eine der besten selbst produzierten Aufzeichnungen aller Zeiten.

Strom Römische Kerze auf Apple Music oder Amazon Music | Kaufen Sie Vinyl/Cd