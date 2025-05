Loretta Swit, die mit dem Emmy-preisgekrönte Schauspielerin, die Margaret „Hot Lips“ Houlihan porträtierte MAISCHEist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Pro Der Hollywood -ReporterSwit wurde am Freitag, dem 30. Mai, in ihrem Haus in New York City tot wegen mutmaßlicher natürlicher Ursachen aufgefunden.

Swit gewann zwei Emmys für ihre Darstellung von Major Houlihan, der Schulleiterin des 4077. Mobile Army Surgical Hospital (MASH), in der langjährigen CBS-Serie während des Koreakrieges. Sie trat in 240 der 251 Folgen der Show auf und war zusammen mit Alan Alda einer von nur zwei Schauspielern, die sowohl im Pilot- als auch im Serienfinale erschienen. Ihr Charakter, der oft als feministische Ikone zitiert wurde, um Neuland in der Darstellung einer starken, komplexen Frau in einer Führungsrolle im Fernsehen in einer Zeit zu brechen, in der solche Darstellungen selten waren.

Außerhalb ihrer Rolle auf MAISCHESwit war regelmäßig in Fernsehspielshows einschließlich der TV -Spielshows MatchspielAnwesend Die Hollywood -QuadrateUnd Die 10.000 -Dollar -Pyramide; Gast spielte in Episoden von GoldgrubeAnwesend Das LiebesbootAnwesend Die Muppet -ShowUnd Mord, schrieb sie; Die Hauptrolle waren in Zahlenkinos -Produktionen aktiv, insbesondere in Chicago.

Verwandte Video

https://www.youtube.com/watch?v=8lta0pz0b7k