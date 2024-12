Der Jahresbericht von Consequence fährt mit einer Zusammenfassung der denkwürdigsten Live-Auftritte des Jahres 2024 fort. Gegen Ende des Jahres haben wir jede Menge Auszeichnungen, Listen und Interviews über die beste Musik, den besten Film und das beste Fernsehen, die das Jahr 2024 zu bieten hat, darunter auch unsere Liste der 200 besten Songs des Jahres.

Im Jahr 2023 habe ich es absolut genossen, das K-Pop-Jahrbuch herauszubringen und ein Jahr des Genres mit Auszeichnungen der Superlative zu feiern. Die Zusammenstellung dieser Titel für Solisten, Bands und Musik, die uns das ganze Jahr über bewegt hat, hat so viel Spaß gemacht, dass ich es einfach noch einmal machen musste. Denken Sie an all die Musik zurück, die Sie im Laufe des Jahres 2024 gestreamt haben; Hast du, wie ich, diesen Geldbeutel verdient? Haben Sie die „Supernova“-Choreografie gemeistert oder konnten Sie nicht mit der Wiedergabe aufhören? Das P1Harmony TikTok?

Es scheint eine Untertreibung zu sein zu sagen, dass 2024 ein besonders wildes Jahr für K-Pop war, aber heute konzentrieren wir uns auf die Besten und Klügsten. Ich schätze mich sehr glücklich, das ganze Jahr über mit so vielen dieser Künstler gesprochen und Kontakte knüpft zu haben, sowohl in meiner wöchentlichen Kolumne als auch anderswo auf der Website, und ich habe mich gefreut, dass so viele von ihnen vorbeischauen wollten, um über das Jahr nachzudenken. Wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie unbedingt meine Kolumne hier, um jede Woche lustige Artikel wie diese direkt in Ihren Posteingang zu bekommen.

Und genießen Sie ohne weitere Umschweife das K-Pop-Jahrbuch 2024. Vielen Dank fürs Lesen.

Hitmacher 2024: aespa

Karina, Giselle, Winter und Ningning haben dieses Jahr einige der besten Musikstücke ihrer Karriere veröffentlicht. Im Jahr 2024 brachte Aespa mit „Supernova“ und „Armageddon“ zwei Killersongs hintereinander heraus und legte einige Monate später mit „Whiplash“ nach. Keine Sprünge, alle Hits sind das A und O dieser Mädchen, und ihre anspruchsvolle Choreografie bleibt mit ihrem zuverlässigen Gesang auf Augenhöhe.

Der vierköpfige Act von SM Entertainment bleibt ein Beispiel für zukunftsorientierte Energie; aespa war eine der ersten Gruppen, die sich den Themen und Bildern rund um das Metaversum voll und ganz widmete und von Anfang an ihre eigene Cyber-Erzählung erschuf. Die Tatsache, dass die Musik genauso fesselnd geblieben ist wie das Konzept, ist ein Beweis für ihre harte Arbeit.



Beste Tour: ATEEZ

ATEEZs „Towards the Light: Will to Power“-Tour gilt als eine der besten Genre-Liveshows des Jahres 2024 und scheint einen Wendepunkt in der Geschichte der Band markiert zu haben. Während die achtköpfige Truppe seit Jahren stetig an Dynamik gewinnt, hat der diesjährige Nordamerika-Auftritt Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung und Jongho in ein noch ehrgeizigeres Terrain geführt, und das Ergebnis war ein erzählerisches, immersives, und unglaublich beeindruckende Tour.

Wie ich in meiner Rezension ihres US-Stadiondebüts geschrieben habe, ist es etwas besonders Befriedigendes, einem Act wie ATEEZ beim Spielen zuzusehen – die sich von einem kleinen Label ihren Weg in die großen Ligen durch die vereinte Kraft von purem Willen, Teamwork und fesselnder Musik erkämpft haben vor einigen der größten Zuschauermengen ihrer Karriere. Ihre verwegene Geschichte ist noch lange nicht zu Ende, aber 2024 war ein besonders verdientes Kapitel.

