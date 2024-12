Sony hat auf die große Zuschauerzahl des Trailers zum kommenden Zombie-Horrorfilm reagiert 28 Jahre später indem wir den von Danny Boyle inszenierten Originalfilm mitbringen 28 Tage später zu digitalen Plattformen. Es kann ab Mittwoch, dem 18. Dezember, gekauft und gemietet werden.

Nachdem er ursprünglich 2002 über Fox Searchlight Pictures veröffentlicht wurde, 28 Tage später war mit legitimen Mitteln fast unmöglich online zu finden. Aufgrund von Rechteproblemen kam es auf Disney-eigenen Streaming-Plattformen nicht zustande (das House of Mouse kaufte 2019 Fox‘ Anteil an Hulu) und war auch nicht käuflich zu erwerben. Auch physische Blu-ray- und DVD-Kopien waren schwer aufzuspüren.

Laut Fangoria kaufte Produzent Andrew MacDonald jedoch im vergangenen Februar die Rechte an dem Film zurück und verkaufte sie vor der bevorstehenden Fortsetzung an Sony. Jetzt nimmt Sony die begeisterte Reaktion der Fans darauf zur Kenntnis 28 Jahre später Trailer, der laut Deadline in den ersten 24 Stunden weltweit 60 Millionen Aufrufe verzeichnete.

Damit ist es das zweitgrößte aller Zeiten in diesem ersten Zeitfenster dahinter Es ist Kapitel zwei. Einige davon 28 Jahre später Die Popularität des Trailers ist wahrscheinlich auf Spekulationen über ein mutmaßliches Erscheinen des ursprünglichen Protagonisten Cillian Murphy als abgemagerten Zombie zurückzuführen.

Ein Interview mit einem 28-jährigen Model namens Angus Neill ergab jedoch, dass er tatsächlich der fragliche Zombie war. Es wird weiterhin erwartet, dass Murphy eine Rolle dabei spielt 28 Jahre späterobwohl die Details unklar bleiben. Wenn Sie möchten, können Sie sich den Trailer hier noch einmal ansehen.

Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O’Connell, Alfie Williams und Ralph Fiennes werden im ersten Teil einer geplanten Trilogie mit Regisseur Boyle und Drehbuchautor Alex Garland die Hauptrollen spielen. Es wird erwartet, dass Nia DaCosta die Regie für den zweiten Film übernimmt, während Boyle weiterhin als Produzent fungiert. Mittlerweile ist Garland damit beauftragt, alle drei Filme zu schreiben.