Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Taylor Sheridan ist eine gut geölte Erzählmaschine, und sein neuestes Drama, LandmannDer Film spielt in den unerbittlichen Boom-Städten von West-Texas und verspricht hochriskantes Drama und eine Meisterklasse in Sachen Hartnäckigkeit. Kayla Wallace stürzt sich in das Chaos und spielt Rebecca, eine grimmige Anwältin, die keine Angst davor hat, den Old-Boys-Club aufzurütteln – und dabei vielleicht ein oder zwei Schlangen zu überleben. Die Schauspielerin spricht mit Kyle Meredith über die Serie und neckt ihre Rückkehr Wenn das Herz ruft. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Wallace genießt die Rolle und entfacht ein Feuer, das es mit dem Kraftpaket Billy Bob Thornton aufnehmen kann, dessen rauer Zynismus die explosive Energie der Serie antreibt. Von Showdowns im Gerichtssaal bis hin zu angespannten Auseinandersetzungen auf Ölfeldern und Windparks – Wallaces Rebecca ist eine Frau, die ihre Hausaufgaben gemacht hat und keine Angst davor hat, sie anzuwenden. „Sie packt diesen Koffer am Mantel und richtet ihn in die Richtung, in die er gehen soll“, erklärt Wallace. In einer Branche, in der an jeder Bohrstelle Gefahren lauern, Landmann bringt mehr als nur schwarzes Gold ans Licht – es enthüllt die verworrene Realität von Glück, Macht und den Menschen, die mit dem Feuer spielen.

Die Details hinter den Kulissen sind ebenso fesselnd wie die Handlung. Wenn Wallace davon spricht, an der Seite echter Schlangen zu agieren – Plexiglasschilde hin oder her –, ist das klar Landmann flirtet nicht nur mit der Gefahr; es heiratet es. „Ich hatte totale Angst“, gibt sie zu. „Ich dachte, die Schlange würde irgendwie lernen, wie man springt und mich erwischt.“ Wenn man noch Wallaces Engagement für die Erforschung der ökologischen und menschlichen Kosten des Öls hinzurechnet, erhält man ein Drama, das ebenso zum Nachdenken anregt wie mitreißend ist. „Es hat mir die Augen für so viele Dinge geöffnet, von denen ich keine Ahnung hatte“, sagt sie über ihren tiefen Einblick in die Welt des Bohrens und der sauberen Energie.

Und für diejenigen, die Wallace am besten kennen Wenn das Herz ruftes gibt noch mehr, worauf man sich freuen kann. Während ihre Figur Fiona einen Abstecher nach Nashville machte, deutet Wallace an, dass wir sie möglicherweise nicht zum letzten Mal in Hope Valley gesehen haben. „Es besteht die Möglichkeit, dass Sie in der kommenden Staffel noch mehr von ihr sehen“, neckt sie.

Hören Sie zu, wie Kayla Wallace darüber spricht Landman, Wenn das Herz ruft, ihre eigene Musik und vieles mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich die Videos unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.