Während Böse Der Kinostart ist noch nicht ganz zu Ende, viele Fans bereiten sich bereits auf die Fortsetzung vor – und Universal Pictures auch. Das Studio hat die Veröffentlichung des Films auf den 21. November 2025 festgelegt und das Projekt offiziell umbenannt Böse: Für immer.

Benannt nach einem Duett aus dem zweiten Akt des Musicals von Stephen Sondheim und Winnie Holzman. Böse: Für immer wurde im Anschluss an den ersten Film gedreht. Es wird die Rückkehr von Cynthia Erivos Elphaba und Ariana Grandes Glinda geben, die nach „Defying Gravity“ dort weitermachen, wo sie aufgehört haben.

Trotz Mattels nicht jugendfreiem Fehler, Böse erwies sich als einer der erfolgreichsten Filme des Jahres, der mit seinem bisherigen Budget von 145 Millionen US-Dollar an den Kinokassen weltweit 525 Millionen US-Dollar einspielte. Für Fans, die nach einer Ausrede suchen, um es noch einmal zu sehen, gibt es ab dem ersten Weihnachtsfeiertag in über 1.000 Kinos Vorführungen des Filmmusicals zum Mitsingen.

