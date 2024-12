(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler bis zum Serienfinale von Was wir im Schatten tun„Das Finale.“)

Enden sind im Allgemeinen schwierig, und es gibt kaum Enden, die schwieriger zufriedenstellend zu gestalten sind als der Abschluss einer lang laufenden TV-Show. Zum Serienfinale Was wir im Schatten tun untersuchte diese Idee auf eine Art und Weise, bei der der Untertext recht textlich war, aber das eigentliche Ziel nicht beeinträchtigte: Abschied nehmen von unseren geliebten Staten-Island-Vampiren auf eine Art und Weise, die sich auf jeder Ebene authentisch für ihre Reise anfühlte.

Die Episode beginnt mit einer netten Fehlleitung, als Laszlo (Matt Berry) und Colin (Mark Proskch) ihr aktuelles Dilemma erklären – Cravenworths Monster (Andy Assaf) hat sich mittlerweile so weit entwickelt, dass es, um den Fachbegriff zu verwenden, „geil“ ist „Und so erschaffen sie eine Braut für ihn, die nur noch einen Kopf (und, ähm, ein paar andere Teile) braucht, um vollständig zu sein. Der wahrscheinlichste Kandidat für eine Kopfspende ist The Guide (Kristen Schaal), aber bevor Nadja (Natasia Demetriou) Nandor (Kayvan Novak) fragen kann, was er von der Idee halten könnte … Die Show ist vorbei.

Konkret wird den Vampiren von der Dokumentarfilmcrew mitgeteilt, dass die Crew nach sechs Jahren genug Filmmaterial für ihr Projekt bekommen habe und sie daher die Produktion einstellen würden. Die Nachricht überrascht alle, aber fast alle nehmen sie gelassen hin, außer Guillermo (Harvey Guillén) – und das aus gutem Grund, von denen die meisten von Nadja im Detail erörtert werden (sie fühlt sich nun wirklich als Autorität in Sachen „Menschlichkeit“) Psychologien.“

Als langjähriger Zuschauerersatz der Serie gibt uns Guillermos emotionale Reaktion auf das abrupte Ende jede Menge Anknüpfungspunkte, auch wenn die anderen Charaktere unbeeindruckt bleiben und Plattitüden darüber ausstoßen, dass gute Dinge zu Ende gehen, während sie über vergangene Situationen nachdenken, die vielleicht zu etwas Besserem geführt hätten Endungen. (Es wird darauf hingewiesen, dass es ein gutes Ende gewesen wäre, wenn Guillermo ein Vampir geworden wäre … Allerdings haben sie es bereits letztes Jahr getan. Was haben sie aus dieser Erfahrung gelernt? „Verwandle Guillermo nicht in einen verdammten Vampir“, sagt Nandor.)

Was „Das Finale“ so brillant einfängt, ist, dass das Publikum in vielen Situationen das Finale gar nicht wahrnimmt wollen zu viel Abschluss. Stattdessen wollen wir einen emotionalen Abschluss, aber auch das Gefühl, dass diese Charaktere in irgendeiner Weise weiterleben werden. Dies ist etwas, was in der Folge ganz direkt angesprochen wird, wobei Nadja in die Kamera spricht: „Wir werden so weitermachen, wie wir es tun – diese Kameras werden nicht mehr da sein, um es zu filmen.“ Wie wir erfahren, ist dies nicht einmal das erste Mal, dass die Vampire von Staten Island von einem Dokumentarfilmteam verfolgt werden. Für sie ist das keine große Sache.

Zusätzlich, Schatten probiert ein paar verschiedene Enden aus. Erstens gibt es ein paar Versuche mit großen Reden, die die Sache thematisch abschließen sollen (The Guide schlägt mit ihrem Ansatz „Make America Great for Vampires Again“ vielleicht am härtesten zu). Dann nutzt Nadja eine ganz besondere Hypnose (stark genug, um den IQ des Zuschauers um „10–20 Punkte aufgrund von Gehirnschwierigkeiten“ zu senken), um „das perfekteste Ende zu liefern, das man sich mit seinem einfachen menschlichen Verstand vorstellen kann“.

Es stellt sich heraus, dass dieses Ende eine detailreiche filmische Hommage ist Die üblichen Verdächtigen (Warum nicht) mit Schaal und Anthony Atamanuik als Ersatz für Chazz Palminteri und Dan Hedaya, während Colin Robinson die Geschichte der Serie erzählt, basierend auf Pinnwanddetails. „Der größte Trick, den der Teufel je gemacht hat, bestand darin, die Welt davon zu überzeugen, dass er einfach zu langweilig sei, um ihm zuzuhören“, schließt Colin, bevor er sich in Laszlos Schrottplatz begibt. Es ist herrlich Unsinn, der so ausgeführt wird, dass alle verbleibenden Erwartungen darüber, wie die Dinge letztendlich ausgehen werden, zunichte gemacht werden. (Vielleicht sage ich das nur wegen der Gehirnprobleme.)

Nach der Massenhypnose kommt der eigentliche Abschluss, denn Guillermo findet letztlich den Entschluss, sich ein Ende nach seinen eigenen Vorstellungen auszudenken. Sein herzlicher Abschied von Nandor am Sarg gibt uns den perfekten Abschluss für ihre Beziehung, die schon immer von zentraler Bedeutung für das untote Herz der Serie war … Und vielleicht wäre das allein schon ein gutes Ende gewesen (vor allem, wenn man bedenkt, dass wir es getan haben). habe bisher schon mindestens eine Fälschung bekommen).

Dann, als der Abspann läuft und das Produktionsteam hereinkommt, um mit dem Abbau ihrer Ausrüstung zu beginnen, kehrt Guillermo zurück, weil er nur das geben wollte Dokumentarfilm sein Ende; er hat nicht die Absicht, Nandors Seite zu verlassen. Das führt zu einer neuen Ebene der Intimität zwischen Meister und Vertrautem: Nandor lädt Guillermo in seinen Sarg ein, den er heimlich manipuliert hat, um sie zur Verbrechensbekämpfung in sein neues Versteck zu bringen. Werden Nandor und Guillermo als The Phantom Menace und Kid Cowboy auf die Straße gehen? Oder werden sie sich etwas Besseres einfallen lassen, was die Superheldenidentität betrifft? Das ist ein Geheimnis, das wir in unserer Fantasie weiterleben lassen können. Alles, was wir wirklich brauchen, ist das Nervenkitzel zu wissen, dass ihre Abenteuer weitergehen werden.

Einige der Metakommentare zum Finale sind, wie bereits erwähnt, nicht ganz so subtil, da die Charaktere darauf hinweisen, dass sich nach so vielen Jahren „nichts ändert – niemand wächst jemals“. Doch das stimmt nicht wirklich, zumindest nicht im Fall von Nandor und Guillermo, deren Entwicklung wir im Laufe der Jahre beobachtet haben. (Vielleicht Nandor in geringerem Maße, aber hey, Fortschritt ist Fortschritt, wenn man schon seit Jahrhunderten lebt.) Dies war noch nie eine Show, die allzu oft dem Saft gefrönt hat. Doch dieser Moment fühlte sich verdient an.

In seinen letzten Augenblicken Was wir im Schatten tun zielte nicht auf Wohlfühlen, landete aber trotzdem dort. Außerdem geschah dies auf eine Weise, die seinen Charakteren angemessen war, denn ein Ende, das nicht wirklich ein Ende ist, ist so, als würde man für immer leben. Nicht auf die deprimierende Art und Weise, wo die Zukunft des Fernsehens wie ein endloser Kreislauf von aussieht Dexters kehrt ins Leben zurück und FrasierEs sind Bonmots, die uns alle überleben werden. Stattdessen lässt uns das Serienfinale in diesem wunderschönen, nebulösen Traumraum verweilen, in dem Charaktere niemals sterben und Geschichten sich unendlich und makellos anfühlen …

Obwohl Colin Robinson einige Notizen haben wird.

Was wir im Schatten tun wird auf Hulu gestreamt.