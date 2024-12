Ein neuer Dokumentarfilm des Oscar-prämierten Filmemachers Alex Gibney über den mutmaßlichen Schütze des CEO von UnitedHealthcare, Luigi Mangione, ist in Arbeit.

Pro VielfaltDer Dokumentarfilm wird von Anonymous Content und Alex Gibneys Jigsaw Productions produziert und dient als erstes Projekt über den Mord am 4. Dezember an Brian Thompson, CEO von UnitedHealthcare, in New York City.

Mangione, ein 26-jähriger Ivy-League-Absolvent, wurde fünf Tage nach dem Vorfall wegen Mordes in einem McDonald’s in Pennsylvania festgenommen. Er wurde mit einer Waffe und einem Schalldämpfer, gefälschten Ausweisen und einem dreiseitigen „Manifest“ gefunden, in dessen Mittelpunkt das amerikanische Gesundheitssystem stand.

NYPD-Kommissarin Jessica Tisch sagte, die am Ort der Schießerei geborgenen Patronenhülsen seien mit der Waffe und Mangiones Fingerabdrücke auch mit einer in der Nähe des Tatorts gefundenen Wasserflasche übereinstimmt worden.

Es wurde berichtet, dass Mangione unter starken Rückenschmerzen litt und sich in den letzten Jahren einer chirurgischen Behandlung unterzogen hatte; Ein Social-Media-Header scheint eine Röntgenaufnahme seiner Wirbelsäule zu enthalten.

Die Behörden teilten CBS News mit, dass das Dokument verwendet werde, um ihn mit der Schießerei in Verbindung zu bringen. Er wurde wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen Schusswaffen angeklagt und befindet sich derzeit in einem Staatsgefängnis in Pennsylvania in Haft.

Der Film, dessen Titel noch aussteht, wird untersuchen, „wie Mörder geschaffen werden, was dieses Töten über unsere Gesellschaft aussagt und welche Werte wir darauf legen, wer lebt und wer stirbt.“ Mangione wurde noch nicht wegen Mordes angeklagt, aber der Mord hat erhebliche Fragen über die Natur der US-amerikanischen Gesundheitsbranche aufgeworfen – wo Unternehmen wie UnitedHealthcare dafür bekannt sind, etwa doppelt so viele Anträge abzulehnen wie der Branchendurchschnitt – und viele Kredite vergeben Unterstützung für Mangione in den sozialen Medien.

Der Mord an dem CEO von UnitedHealthcare ist nicht der einzige ideologisch motivierte Vorfall, den Alex Gibney verfolgt hat; Derzeit arbeitet er an einem Dokumentarfilm, der auf den Memoiren von Salman Rushdie basiert Messer: Meditationen nach einem versuchten Mordin dem von einem Messerangriff auf den Autor im Jahr 2022 berichtet wird. Darüber hinaus arbeitet Gibney Berichten zufolge an einem Projekt über Elon Musk.

Weniger bekannt ist, dass Gibney bei einem zweiteiligen Dokumentarfilm über Paul Simon Regie führte, der dieses Jahr erschien und den Titel trug In Restless Dreams: Die Musik von Paul Simon.