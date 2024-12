Der Jahresbericht von Consequence folgt weiterhin den Ergebnissen unserer Leserumfrage 2024. Sehen Sie sich unten an, was SIE über das Jahr in den Bereichen Musik, Filme und Fernsehen gedacht haben. Gegen Ende des Jahres haben wir jede Menge Auszeichnungen, Listen und Interviews über die beste Musik, den besten Film und das beste Fernsehen im Jahr 2024, darunter unsere Liste der 50 besten Alben des Jahres und der 200 besten Songs des Jahres Jahr.

Unser Geschäftsbericht wird von Amazon Music präsentiert.

Nun, wir haben es geschafft. Hier bei Folgewir haben offiziell die besten Alben, Songs, Filme und Fernsehsendungen des Jahres 2024 aufgelistet (und zwar auf 100 % objektive, wissenschaftlich erprobte Weise). Verdammt, wir haben sogar einen Künstler des Jahres gekürt und werden bald auch eine Band des Jahres krönen. Aber so richtig wir auch wissen, es gibt eine Autorität, die sogar uns übertrifft – Du.

Bevor wir unseren Jahresbericht 2024 herausbrachten, haben wir unsere Leser gebeten, ihre Favoriten für 2024 zu bewerten, und genau das haben Sie getan. Jetzt haben wir endlich alle Stimmzettel gezählt und liegen den Ergebnissen vor. Sind Sie bereit?

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was Sie zu den fünf besten Alben des Jahres, den fünf besten Songs des Jahres, den fünf besten Filmen des Jahres und den fünf besten Fernsehsendungen des Jahres ausgewählt haben. Sie haben auch bewertet, wer Ihrer Meinung nach der Künstler des Jahres und welcher Act die Band des Jahres war.

Schauen Sie sich dann eine Playlist Ihrer Auswahl auf Amazon Music Unlimited an.