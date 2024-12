Der Jahresbericht von Consequence wird mit dieser Sonderausgabe von Crate Digging fortgesetzt, einem wiederkehrenden Feature, in dem Künstler tief in die Alben eintauchen, die ihrer Meinung nach jeder Musikfan besitzen sollte. Gegen Ende des Jahres haben wir jede Menge Auszeichnungen, Listen und Interviews über die beste Musik, den besten Film und das beste Fernsehen, die das Jahr 2024 zu bieten hat, einschließlich unserer Liste der 200 besten Songs des Jahres.

Unser Geschäftsbericht wird von Amazon Music präsentiert. Melden Sie sich hier für drei kostenlose Monate Amazon Music Unlimited an, darunter über 100 Millionen Songs in HD-Sound, den größten Katalog der besten werbefreien Podcasts (einschließlich unserer exklusiven). Jahresbericht Podcast), und jetzt Ihre Lieblingshörbücher von Audible. Reichen Sie hier Ihren Anmeldenachweis ein, um die Chance zu haben, ein Bluetooth-Kopfhörerpaket zu gewinnen.

Als wir uns 2022 das letzte Mal mit dem Gitarristen und Produzenten Mark Bowen von IDLES in Verbindung setzten, führte er uns durch 10 Gitarrenalben, die seiner Meinung nach jeder Musikfan besitzen sollte. Die Liste umfasste Platten von Bands wie Yeah Yeah Yeahs, The Jesus Lizard und PJ Harvey sowie das Debütalbum von IDLES. Brutalismus. Es war eine Auswahl, die die sorgfältig zusammengestellten Einflüsse von Bowen und seiner Band würdigte, ganz zu schweigen von ihrem verdienten Durchbruch als eine der derzeit beliebtesten Rockbands. Aber vor allem hat es eines an Mark Bowen gefestigt: Der Mann hat Geschmack.

Heute treffen wir uns am Ende eines weiteren großen IDLES-Jahres wieder mit Bowen. Sie veröffentlichten ihr fünftes Album TANGK im Februar, bei dem die antifaschistischen Post-Punk-Agitatoren einen mutigeren Sound annahmen, während sie weiterhin süße Emotionen in gefährliche Stürze verwandelten. Sie tourten auch ununterbrochen; Als wir uns über Zoom unterhalten, ist Bowen in Nottingham, wo IDLES im Begriff ist, ihre 106. Show des Jahres zu spielen (bis zum Jahresende würden sie noch zehn weitere Auftritte spielen, was einer Gesamtzahl von 116 Konzerten entspricht). Er hat es sogar für uns gezählt: „Wir haben insgesamt 412 Stunden auf der Bühne verbracht. Es war ein großes Jahr“, sagt er.

Holen Sie sich hier IDLES-Tickets

Sogar als die Bande gebracht hat TANGK Bowen besucht verschiedene Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt und nimmt sich immer die Zeit, sich über die neuesten Alben des Tages auf dem Laufenden zu halten. Dazu gehören einige der diesjährigen Indie-Favoriten, wie das düstere Debüt von Mk.gee Two Star und die TraumpolizeiKim Gordons experimentelles Das Kollektivund Mannequin Pussy ist wild Ich habe den Himmel. Bowen lobt auch das großartige Debüt von English Teacher, unserem Rookie des Jahres 2024, der IDLES diesen Herbst tatsächlich auf ihrer Nordamerika-Tournee unterstützte.

Bowen möchte auch die verschiedenen Bewegungen hervorheben, die seiner Meinung nach das Jahr in der Musik prägen. Einerseits ist er von dem Jahr der Heavy-Musik besonders beeindruckt und nennt „unglaubliche“ Alben von Blood Incantation, Knocked Loose und The Body als Signale für die aufkeimende kreative Kraft des Heavy-Bereichs. Er stellt auch großartige neue Künstler aus seiner Heimat Irland ins Rampenlicht, wie die Post-Punk-Gruppe Gurriers und die Elektronikband Chalk.

Anders als beim letzten Mal tut Bowen dies jedoch nicht Nennen Sie die Veröffentlichung seiner eigenen Band als eine seiner 10 Auswahlen. „Wenn wir es jedes Mal machen, wird es einfach mein Ding“, sagt er und fügt hinzu: „Es ist ein sehr gutes Album, würde ich sagen … Es ist eines meiner Favoriten des Jahres.“ Wahrscheinlich mein meistgehörtes Lied des Jahres, wenn man bedenkt, dass ich jeden Abend spiele!“

Besuchen Sie das hervorragende Album von IDLES noch einmal TANGK Weiter unten finden Sie Bowens Liste mit 10 Alben aus dem Jahr 2024, die ihn gefesselt und begeistert haben.

Anmerkung des Herausgebers: Schauen Sie sich unsere Liste der 10 besten Songs von IDLES an.