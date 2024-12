Die Library of Congress ist zurück, um eine der am meisten erwarteten Listen des Jahres zu veröffentlichen: ihre Auswahl an Filmen, die zur Aufbewahrung in das National Film Registry aufgenommen werden.

Die diesjährige Sammlung von Filmen, die das National Film Preservation Board der Vereinigten Staaten als „kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam“ eingestuft hat, reicht von 1895 bis 2010, wobei die Öffentlichkeit mehr als 6.700 Titel zur Auswahl nominierte. Zu den Highlights gehören Polizist aus Beverly Hills (1984), Schmutziges Tanzen (1987), Spionagekinder (2001), Kein Land für alte Männer (2007) und der neueste Film, der dem Register hinzugefügt wurde, David Finchers Social-Media-Drama Das soziale Netzwerk (2010).

„Filme spiegeln die Geschichte und Kultur unseres Landes wider und müssen in unserer Nationalbibliothek für kommende Generationen aufbewahrt werden. Wir fühlen uns durch die Verantwortung geehrt, jedes Jahr 25 verschiedene neue Filme in das Nationale Filmregister aufzunehmen, während wir daran arbeiten, unser kulturelles Erbe zu bewahren“, sagte Carla Hayden, Bibliothekarin des Kongresses, in einer Erklärung. „Dies ist eine gemeinsame Anstrengung der Filmgemeinschaft, unser filmisches Erbe zu bewahren, und wir sind unseren Partnern, einschließlich dem National Film Preservation Board, dankbar.“

Die Auswahl erhöht die Gesamtzahl der Filme im Nationalregister auf 900. Obwohl es sicherlich einige interessante Neuerungen gibt, hat sich das National Film Preservation Board vorgenommen, dieses Jahr zahlreiche Werke aus der Frühgeschichte des Films zu würdigen; dazu gehört auch der stumme Kurzfilm Annabelle Serpentinentanz (1895), das frühe animierte Werk KoKos Erdkontrolle (1928) und das Kriminaldrama aus der Zeit der Depression Engel mit schmutzigen Gesichtern (1938).

In diesem Jahr wurden mehrere Filme von schwarzen Regisseuren in die Liste aufgenommen Entschädigung (1999), Ganja und Hess (1973), Uptown Samstagabend (1974), Wille (1981) und Zora Lathan Studentenfilme (1975-1976). Sie haben außerdem fünf Filme hinzugefügt, die prominente hispanische Künstler oder Themen widerspiegeln, darunter zwei Filme von Edward James Olmos. Meine Familie (1995) und Amerikanisches Ich (1992), plus Star Trek II: Der Zorn des Khan (1982), In Rauch aufgelöst (1978) und die oben genannten Spionagekinder. Die vollständige Liste finden Sie unten.

Letztes Jahr gab es Filme, darunter Allein zu Hause, Ter Nightmare Before ChristmasUnd Terminator 2 zur Registrierung hinzugefügt.

Für das Nationale Filmregister 2024 ausgewählte Filme:

Annabelle Serpentine Dance (1895)

KoKos Erdkontrolle (1928)

Engel mit schmutzigen Gesichtern (1938)

Stolz der Yankees (1942)

Eindringlinge vom Mars (1953)

Der Wundertäter (1962)

Die Chelsea Girls (1966)

Ganja und Hess (1973)

Texas Chainsaw Massacre (1974)

Uptown Saturday Night (1974)

Zora Lathan Studentenfilme (1975-76)

Up in Smoke (1978)

Wille (1981)

Star Trek II: Der Zorn des Khan (1982)

Beverly Hills Cop (1984)

Schmutziges Tanzen (1987)

Gemeinsame Themen: Geschichten aus dem Quilt (1989)

Powwow Highway (1989)

Mein eigenes privates Idaho (1991)

Amerikanisches Ich (1992)

Meine Familie (1995)

Vergütung (1999)

Spionagekinder (2001)

Kein Land für alte Männer (2007)

Das soziale Netzwerk (2010)