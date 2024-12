Ihre Gelassenheit ist jetzt in greifbarer Nähe: Seinfeld wurde in einer umfangreichen neuen 4K-Ultra-HD-Box veröffentlicht. Auf 24 CDs wurden alle neun Staffeln der preisgekrönten Serie komplett neu gemastert und in 4K-Auflösung präsentiert. Sichern Sie sich hier ein Exemplar.

Die beliebte Kreation von Larry David und dem Komiker Jerry Seinfeld lief ursprünglich von 1989 bis 1988, wobei alle Staffeln auf NBC ausgestrahlt wurden. Jetzt, passend zum 35-jährigen Jubiläum der Sendung, können eingefleischte Fans alle denkwürdigen Momente – und all das Yada Yada – mit Blicken hinter die Kulissen, Einblicken in Besetzung und Crew und Bonusinhalten genießen. Mit über 4.000 Minuten Wartezeit in der Box, Seinfeld: Die komplette Serie beinhaltet auch ein zweiteiliges Roundtable-Gespräch mit den Darstellern.

Echte Fans der Sendung werden erleichtert sein Seinfeld mit dem richtigen Seitenverhältnis, das bei der Umstellung auf Netflix im Jahr 2021 nicht korrekt übersetzt wurde; Episoden wie „The Pothole“ aus Staffel 8 zeigten das betreffende Schlagloch nicht, während andere Zuschnittprobleme horizontal geöffnet wurden und wichtige Details oben und unten im Bild fehlten.

Anfang dieses Jahres bei Larry David Zügeln Sie Ihre Begeisterung ging auch zu Ende. Sehen Sie sich hier noch einmal unsere Rezension der letzten Folge der 12. Staffel an.

Im Oktober nahm Jerry Seinfeld Kommentare zurück, dass die „extreme Linke“ der Untergang der Komödie sei, vielleicht angespornt durch die Sichtweise der ehemaligen Co-Starin Julia Louis-Dreyfus, die Komiker, die sich über „politische Korrektheit“ beschweren, als ultimative „rote Flagge“ bezeichnete. ” Oder vielleicht nennen wir es einfach ein Festivus-Wunder.

Mit nach Hause nehmen Seinfeld: Die komplette Serie Heute.