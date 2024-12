Gehwegeder experimentelle, teils biografische und teils dokumentarische Film über die Band Pavement, soll 2025 in die Kinos kommen, nachdem er im Herbst auf dem Festival zu sehen war. Während einer aktuellen Folge von Vish Khannas Podcast Kreative Kontrolle, Gehwege Regisseur Alex Perry Ross, Produzent Robert Greene und der Mitbegründer der Band, Scott Kannberg (alias Spiral Stairs), teilten mit, dass das Filmprojekt einen Soundtrack mit neuer Musik der Band beinhalten würde.

Ohne Zweifel verriet Kannberg: „Der Soundtrack wird einen neuen Pavement-Song enthalten. Ich habe heute gerade einen Mix davon gehört und er ist ziemlich gut.“

Obwohl Pavement in den letzten Jahren sicherlich weiterhin fleißig live gespielt hat, war der Song das erste neue Material der Band seit 1999, als sie ihre EP veröffentlichten Hauptligen. In den letzten Monaten erhielt ihr Song „Harness Your Hopes“ jedoch einen unerwarteten zweiten Aufschwung, nachdem er auf TikTok viral ging, und erreichte sogar den Gold-Zertifizierungsstatus, eine Premiere für die Band.

Hören Sie sich hier die vollständige Episode des Podcasts an und hören Sie sich die Ankündigung der neuen Musik unten an. Gehwege Der Film wurde auf mehreren Festivals gezeigt und erhielt allgemein positive Kritiken, darunter auf den Filmfestspielen von Venedig und New York. Es wurde kürzlich von Mubi für den US-Vertrieb erworben, ein genaues Veröffentlichungsdatum wird jedoch noch bekannt gegeben.