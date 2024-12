Brian Jordan Alvarez, Schöpfer und Star der TV-Komödie Englischlehrerwurde von einem ehemaligen Freund und Mitarbeiter des sexuellen Übergriffs beschuldigt. In einem neuen Vulture-Bericht hat der ehemalige Co-Star Jon Ebeling detaillierte Vorwürfe wegen Fehlverhaltens am Set der Webserie und außerhalb davon vorgelegt Das fröhliche und wundersame Leben von Caleb Gallo in den Jahren 2015 und 2016.

Wie der Artikel zeigt, spiegelte die Comedy-Show das wirkliche Leben wider, in dem Ebeling und seine Co-Star-Kollegin Stephanie Koenig tatsächlich ein Date hatten und Alvarez in Ebeling verknallt war. In einer Episode haben Alvarez als Caleb und Ebeling als Billy eine sexuelle Begegnung, nachdem Billy und Karen (gespielt von Koenig) zum ersten Mal Sex hatten. In dieser Szene soll Alvarez einen sexuellen Übergriff begangen haben – eine unheimliche Anspielung auf den ursprünglichen Vorfall.

Während es in der Serie als sexuelles Experiment abgetan wird, sah Ebeling in Wirklichkeit einen „wahnsinnigen Druck“ von Alvarez aus, sich anzuschließen. In einem Fall sagte Ebeling wiederholt „Nein“ zu Alvarez‘ Annäherungsversuchen, bevor er Oralsex erlaubte, bis er schlaff wurde und einschlief.

„Ich dachte, das ist es, was ich tun muss, um den Frieden zu bewahren, um Steph weiterhin zu sehen, um in der Show zu bleiben“, erklärte er Vulture. Laut Ebeling schlug Alvarez zunächst vor, die Begegnung geheim zu halten, während Ebeling darauf bestand, es Koenig zu erzählen – der verständlicherweise am Boden zerstört war.

Alvarez seinerseits sagte der Veröffentlichung, dass Ebeling „eifrig seine Zustimmung gegeben“ und „durchweg dazu ermutigt“ habe. Er sagte auch, er „halte es für wichtig“, dass sie es Koenig erzählen – „wie in Episode drei (der Serie) dargestellt“.

Später versuchte Ebeling zu verarbeiten, was während der Sitzungen mit einem spirituellen Guru geschah. Während er Koenig eine SMS schickte, sagte Ebeling, er befinde sich „an einem dunklen Ort“, sei aber gegenüber Alvarez fest davon überzeugt gewesen, „nicht mehr dorthin gehen zu wollen“.

Als Antwort sagte Koenig, sie hoffe, dass Ebeling und Alvarez „zu einem glücklichen Ergebnis kommen“ könnten. Koenig sagte auch, sie dachte: „(Alvarez) hätte nie etwas getan, was dir wehgetan hätte. Ich denke, es fühlte sich einfach alles richtig an. Und kostenlos.“

Trotz der widersprüchlichen Gefühle stimmte Ebeling der Idee von Alvarez zu, den Vorfall als Material zu nutzen Caleb Gallo. Während der Dreharbeiten zu einer Szene, in der Alvarez‘ Figur Oralsex nachahmen sollte, soll Alvarez jedoch tatsächlich einen Blowjob durchgeführt haben, sodass Ebeling in diesem Moment erstarrt war.

„Ich dachte, Warte eine Sekunde. Ich habe dem nicht zugestimmt„, erinnerte sich Ebeling. „Wir haben nicht darüber gesprochen. Ich wurde vergewaltigt.“

Im Gespräch mit einem Anwalt behauptete Alvarez, dass alle ihre sexuellen Kontakte einvernehmlich gewesen seien und dass „Brian unter der Bettdecke kurzzeitig Kontakt mit Mr. dass Herr Ebeling damit einverstanden war.“ In einer Folgeerklärung sagte der Anwalt, Ebeling habe vor den Dreharbeiten „mündlich“ zugestimmt, dies „wirklich“ zu tun, was Ebeling vehement bestritt.

In den nächsten Jahren pflegte Ebeling eine enge Beziehung zu Alvarez und arbeitete weiterhin mit ihm an weiteren Projekten zusammen, weil Koenig und andere Freunde ihm halfen, „mich selbst davon zu überzeugen, dass es sich um eine Fehlkommunikation handelte“. Er hatte auch „Angst, mein gesamtes Netzwerk an Menschen zu verlieren“.

Jetzt, da mehrere Jahre vergangen sind, sagt Ebeling, er habe die Situation als das gesehen, was sie war: sexuelle Übergriffe. Vor der Premiere von Englischlehrer Auf FX und Hulu deutete er in seiner Instagram-Story auf das Fehlverhalten hin.

„Meine persönliche Erfahrung mit dem Schöpfer dieser Show war viel näher an der Handlung Baby-Rentier als was auch immer das ist“, schrieb er. „Das werde ich überspringen.“ Tage später reichte er Anzeige beim LAPD und der Screen Actors Guild ein.

Lesen Sie die ganze Geschichte bei Vulture.

