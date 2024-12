Die Preisverleihungssaison steht offiziell vor der Tür. Während die Oscar-Verleihung 2025 näher rückt, hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ihre Shortlists für Nominierte in mehreren Kategorien bekannt gegeben, darunter „Bester Originalsong“ und „Beste Originalmusik“.

Von den 89 Songs, die in dieser Kategorie zugelassen sind, kommen 15 weiter, während das Rennen um den besten Originalsong immer enger wird. Herausforderer Die Komponisten – und unsere Komponisten des Jahres – Trent Reznor und Atticus Ross erscheinen auf den Shortlists sowohl für die Partitur als auch für den Originalsong („Compress/Repress“).

Saoirse Ronan ist bereits eine mehrfach nominierte Schauspielerin bei den Oscars und hat das Potenzial, ihre erste Nominierung in der Kategorie Musik für ihre Leistung in zu erhalten Blitz. Weitere interessante Namen auf der Liste sind Kneecap, das irische Hip-Hop-Trio, das im gleichnamigen Film als sie selbst auftritt.

Zwei Lieder erscheinen aus Emilia Pérez, während andere bemerkenswerte Persönlichkeiten Lin-Manuel Miranda („Tell Me It’s You from“ Mufasa: Der König der Löwen), Pharrell Williams („Piece By Piece“ aus seinem gleichnamigen Biopic), Elton John und Brandie Carlile („Never Too Late“ aus Johns neuem gleichnamigen Dokumentarfilm) und Barlow & Bear, das Duo, das eingesprungen ist um die Musik dafür zu schaffen Moana 2.

Maren Morris („Kiss the Sky“ aus Der wilde Roboter) und Lainey Wilson („Out of Oklahoma“ aus Twister) schafften es ebenfalls beide in die engere Wahl, während Diane Warren („The Journey“ aus Die Six Triple Eight) hat die Chance, erneut in der Kategorie anzutreten, nachdem er mehr als ein Dutzend Mal nominiert wurde. Kristen Wiig macht auch den ersten Schnitt für ihren Beitrag zur Dokumentation Will & Harper.

In der Score-Kategorie gesellen sich zu Reznor & Ross Schwergewichte wie Danny Elfman (Beetlejuice Beetlejuice), Hans Zimmer (Blitz) und Daniel Blumberg, der für sein donnerndes Gemetzel Anerkennung erntet Der Brutalist Punktzahl.

Auch Bryce Dessner hat die Chance auf eine Nominierung für seine herzliche Arbeit Singen Singenwährend Kris Bowers für sein Transzendentes voranschreitet Der wilde Roboter Punktzahl.

Die Oscar-Verleihung findet am 2. März 2025 statt und wird vom Komiker Conan O’Brien moderiert. Zum ersten Mal werden die Oscars während der Ausstrahlung auf ABC live auf Hulu übertragen – neue Benutzer können sich hier für Hulu anmelden.

Sehen Sie, wo viele dieser Filme in unserer Liste der besten Filme des Jahres 2024 gelandet sind, und tauchen Sie hier in unseren laufenden Jahresbericht ein.

Auswahlliste für die besten Original-Songs

Robbie Williams – „Forbidden Road“ (Besserer Mann)

Saoirse Ronan (geschrieben von Steve McQueen, Taura Stinson, Nicholas Britell) – „Winter Coat“ (Blitz)

Trent Reznor und Atticus Ross – „Compress/Repress“ (Herausforderer)

Elton John und Brandi Carlile – „Nie zu spät“ (Elton John: Nie zu spät)

Camille – „El Mal“ (Emilia Pérez)

Camille – „Mi Camino“ (Emilia Pérez)

Kniescheibe – „Krank im Kopf“ (Kniescheibe)

Barlow & Bear – „Beyond“ (Moana 2)

Lin-Manuel Miranda – „Sag mir, dass du es bist“ (Mufasa: Der König der Löwen)

Pharrell Williams – „Stück für Stück“ (Stück für Stück)

Abraham Alexander und Adrian Quesada – „Like a Bird“ (Singen Singen)

HER (geschrieben von Diane Warren) – „The Journey“ (Die Six Triple Eight)

Lainey Wilson – „Out of Oklahoma“ (Twister)

Maren Morris – „Kiss the Sky“ (Der wilde Roboter)

Kristen Wiig – „Harper and Will Go West“ (Will & Harper)

Auswahlliste für die beste Originalmusik

Benjamin Wallfisch – Außerirdischer: Romulus

Cristobal Tapia de Veer – Babygirl

Danny Elfman – Beetlejuice Beetlejuice

Chanda Dancy – Blinzeln Sie zweimal

Hans Zimmer – Blitz

Daniel Blumberg – Der Brutalist

Trent Reznor und Atticus Ross – Herausforderer

Volker Bertelmann – Konklave

Clément Ducol – Emilia Pérez

Tamar-kali – Das Feuer im Inneren

Harry Gregson-Williams – Gladiator II

John Debney – Horizon: Eine amerikanische Saga, Kapitel 1

Andrea Datzmann – Inside Out 2

Robin Carolan – Nosferatu

Alberto Iglesias – Das Zimmer nebenan

Bryce Dessner – Singen Singen

Aaron Zigman – Die Six Triple Eight

John Powell und Stephen Schwartz – Böse

Kris Bowers – Der wilde Roboter

Amelia Warner – Junge Frau und das Meer