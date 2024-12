Im neuen Trailer zu Karate Kid: LegendenRalph Macchio und Jackie Chan schließen sich zusammen, um die nächste Generation einzuläuten, indem sie einen neuen Schüler namens Li Fong (gespielt von) betreuen In Amerika geborener Chinese Star Ben Wang).

Der Clip beginnt mit einer kurzen Erzählung über die Tugenden der Kampfkünste, bevor Chans Mr. Han Macchio rekrutiert, der im Original von 1984 erstmals Daniel LaRusso spielte Karate-Kind Film. Als sie sich treffen, fragt Macchio Chan verständlicherweise, ob er den verstorbenen Mr. Miyagi kannte, aber Chan antwortet: „Ich habe nach Ihnen gesucht.“

Wie sich herausstellt, sucht Chan Macchios Hilfe bei Li, von dem er sagt, dass er „für mich das bedeutet, was Sie Sensei Miyagi bedeutet haben“. Von dort aus beginnt die Handlung mit Einblicken in eine Trainingsmontage, ein Karate-Turnier und, was noch aufregender ist, Straßenkämpfe.

Es gibt auch einen rührenden Moment, als Macchio Wang ein Stirnband schenkt, wie er es von Miyagi erhalten hat. „Zwei Äste … ein Baum“, sagt er. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Hier ist die offizielle Logline: „Nach einer Familientragödie wird das Kung-Fu-Wunderkind Li Fong aus seinem Haus in Peking vertrieben und gezwungen, mit seiner Mutter nach New York City zu ziehen. Li kämpft darum, seine Vergangenheit loszulassen, während er versucht, sich an seine neuen Klassenkameraden anzupassen, und obwohl er nicht kämpfen will, scheint ihn überall Ärger zu finden. Als ein neuer Freund seine Hilfe braucht, nimmt Li an einem Karate-Wettbewerb teil – doch seine Fähigkeiten allein reichen nicht aus. Lis Kung-Fu-Lehrer Mr. Han bittet den ursprünglichen Karate-Kid Daniel LaRusso um Hilfe, und Li lernt eine neue Art zu kämpfen, indem er ihre beiden Stile für den ultimativen Kampfkunst-Showdown zu einem vereint.“

Chans Neustart im Jahr 2010 mit etwas Größerem verbinden Karate-Kind Universum, Karate Kid: Legenden Regie führt Jonathan Entwistle (Das Ende der verdammten Welt) nach einem Drehbuch von Rob Lieber. Zur Besetzung gehören außerdem Joshua Jackson, Sadie Stanley und Ming-Na Wen. Der Film kommt am 30. Mai 2025 in die Kinos.