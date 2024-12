Fontaines DC waren von Anfang an eine Roadband und die ganze gemeinsame Zeit hat es den fünf Mitgliedern ermöglicht, ein sich selbst tragendes „emotionales Ökosystem“ zu entwickeln. „Wir rotieren je nach Bedarf an diesem Tag oder in dieser Woche. Wenn ich beispielsweise bestimmte Aspekte meiner Persönlichkeit habe, die gepflegt oder überprüft werden müssen, könnte es sein, dass ich mich zu einer anderen Person hingezogen fühle“, erklärt Chatten. „Ich und (Gitarrist Conor) Curley wären in dieser Woche beste Freunde. Wir werden die ganze Zeit zusammen abhängen, exklusiv, und währenddessen machen (Schlagzeuger) Tom (Coll) und Carlos das Gleiche. Es gibt diese ständige kaleidoskopische Rotation.“ .“

Er ist dankbar, dass sie diesen unterstützenden Kreislauf gefunden haben, denn Fontaines DC hat nicht vor, in absehbarer Zeit langsamer zu werden. „Wir sind schon seit ein paar Jahren auf Tour und hatten auch ein bisschen Freizeit. Aber das ist unser Leben. Am Ende werden wir wahrscheinlich gut zehn Jahre auf Tour gehen … Ich denke, es war so: ‚Mach das, oder wir sind am Arsch.‘“ Knapp eine Woche nach ihrem Auftritt in Philadelphia und kurz vor dem Start einer Europatour kündigten Fontaines DC eine US-Tour im Frühjahr 2025 an.

Die Dynamik der Band prägt ihr Songwriting auf die gleiche Weise wie ihr Leben als Straßenhunde. Chatten zerlegt es in „seine einfachste Form“, indem er sich ein Szenario vorstellt, in dem Curley einen einfachen E-Akkord spielt:

„Wenn Curley einen E-Akkord spielt, etwa ‚Wir sind gerade hier unten‘, und ich ihn verstehe, vertraue ich diesem E-Akkord. Weil er nicht von mir kommt, wird er sofort kontextualisiert. Ich kann ihn hören.“ Ich gehe an mehr Orte, wenn es von einem Freund kommt, den ich liebe, aber wenn es von mir kommt, ist es einfach… Ich weiß nicht, es ist nur ein E-Akkord, der von nichts abprallt von Geschmack oder was auch immer.

„Man kann Dinge nicht wirklich durch das Prisma des eigenen Bewusstseins beurteilen. Es ist das Prisma des Bewusstseins einer anderen Person, und dann landet man darin. Es ist der Unterschied zwischen zweidimensionalen und dreidimensionalen Ideen.“

Chatten betrachtet diese Art der 3D-Kontextualisierung als wesentlich für seine Kunst, was er erreicht, indem er „widersprüchliche Emotionen“ in Lieder einwebt. „Sonst fühlt es sich einfach so an, als würde dich jemand ansehen, lächeln und sagen: ‚Alles wird gut.‘ Dafür gibt es keinen Kontext; Sie brauchen die Person, die mit Ihnen in die Tiefen dessen reist, was auch immer Ihnen Kummer bereitet, um zu sehen, dass diese Person bei Ihnen ankommt und dann immer noch sagt: „Es wird alles gut“, und dann glauben Sie ihnen.“

So entstehen die unbestreitbar düsteren Lieder über Weltuntergangsliebe („In the Modern World“) und Beziehungsvermeidung („Bug“) Romantik sind in der Lage, beim Zuhörer eine „nachhallende Seele“ zu erreichen. „Ich denke, dass wir wahrscheinlich eine Welt geschaffen haben, in der Menschen bestimmte Aspekte ihrer selbst erkennen können“, sagt Chatten. „Sie können Dinge projizieren, die sie interessieren oder stören. Und im Allgemeinen können sie das Leben einfach auf eine Weise kontextualisieren, die es leichter zu bewältigen macht. Hoffentlich für einige Menschen.“

„Wenn in unserer Musik oder Hoffnung irgendeine Ermutigung steckt, dann wahrscheinlich, weil ich oder wir Ermutigung oder Hoffnung brauchen“, sagt er darüber Romantik vermeidet das Gefühl wirklicher Trostlosigkeit. „Deshalb beginnt es mit: ‚Wieder in die Dunkelheit, rein mit den Schweinen im Stall.‘ Es geht darum, die Leere zu überwinden und das Gespräch fortzusetzen.“

Diese Texte stehen vor einem breiten Spektrum verhängnisvoller Klänge, die mehr von der Atmosphäre als von musikalischen Bezugspunkten inspiriert sind. Es vermittelt ein überwältigendes Gefühl der Angst, das jedoch durch die Harmonien im Refrain neu formuliert wird: „Vielleicht ist Romantik ein Ort.“ Es ist diese Art von Push-Pull, die es Fontaines DC ermöglicht, den berauschenden Standpunkt des Albums so wirkungsvoll zum Ausdruck zu bringen, dass die Menschheit ein „antiquiertes und fossilartiges“ Ding ist, das in einer dystopischen Zukunft wiederentdeckt wurde – auch wenn Chatten selbst bei seinen Erklärungsversuchen schwankt.

„Wahrscheinlich kommt davon nichts wirklich rüber“, sagt er und lässt damit die Distanz zwischen öffentlichem und persönlichem Chatten verschwinden. „Aber als jemand, der zum Songwriting beiträgt, muss ich diesen verdammten Scheiß trotzdem glauben, um durchzukommen und Platten aufzunehmen. Ich muss hier meinen eigenen Traum kaufen. Und ehrlich gesagt, Musik, der Sinn davon ist, dass du das getan hast.“ Versetze dich in dieses Lied, und dann, wie auch immer dieses Lied von allen anderen aufgefressen wird, liegt es an diesem Punkt bei ihnen. Solange du weißt, was du tust, und wenn wir uns alle über diesen Traum einig sind, dann ist er sowieso Realität. Zu diesem Zeitpunkt ist dies also nicht der Fall Gegenstand.“