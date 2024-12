Die Besetzung von Apple TVs Yo Gabba GabbaLand! hat sich mit Thundercat zusammengetan, um das NPR-Büro in eine farbenfrohe, kinderfreundliche Welt zu verwandeln. Sehen Sie sich unten ihre Ausgabe der langjährigen Tiny Desk Concert-Reihe von NPR an.

Mit Kammy Kam (Kamryn Smith), Muno (Adam Deibert), Brobee (Amos Watene), Foofa (Emma Penrose) und Toodee (Erin Pierce) hüpft und hüpft die Bande durch „Wir sind in Yo Gabba GabbaLand!“ “, „Halt still“ und „Ich bin so verrückt (einfach atmen)“. Dann laden sie den außergewöhnlichen Bassisten (den 32. besten Bassisten aller Zeiten, um genau zu sein) Thundercat ein, um „The Orange Cat’s Special Time Outdoors“ und „Party in My Tummy“ zu spielen.

„Der Tiny Desk ist derzeit im Grunde heiliger Boden“ GabbaLand! sagte Mitschöpfer Scott Schultz in einer Erklärung. „Allein die Frage war für uns eine große Ehre. Wir sind dem NPR Music-Team und natürlich unserem Freund Thundercat unglaublich dankbar. Wir waren so glücklich, die Gabba-Magie in die ikonische Serie zu bringen und können es kaum erwarten, dass unsere Fans jeden Alters an unserer Freude teilhaben!“

Ein Neustart der Originalserie, die von 2007 bis 2015 lief, Yo Gabba GabbaLand! hat dieses Jahr seine erste Staffel auf Apple TV+ uraufgeführt. Es traten zahlreiche namhafte musikalische Gaststars auf, darunter Flea, Anderson .Paak, Kurt Vile, Thundercat (natürlich) und andere. Schauen Sie sich die Serie hier an. Hier können Sie auch eine Kopie des Soundtracks der ersten Staffel erwerben.