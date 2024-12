Der Jahresbericht von Consequence wird mit dieser Sonderausgabe von Crate Digging fortgesetzt, einem wiederkehrenden Feature, in dem Künstler und Interpreten wie der Komiker James Acaster die Musik hervorheben, die ihrer Meinung nach jeder Fan besitzen sollte. Gegen Ende des Jahres haben wir jede Menge Auszeichnungen, Listen und Interviews über die beste Musik, den besten Film und das beste Fernsehen, die das Jahr 2024 zu bieten hat, einschließlich unserer Liste der 200 besten Songs des Jahres.

Wann Folge Als er im November James Acaster zu seinem neuen Comedy-Special interviewte, war der britische Komiker bereit, über mehr als nur den Entwicklungsprozess zu sprechen Hecklers willkommen (Jetzt auf Max streamen). Als selbsternannter „richtiger Vinyl-Nerd“ freute er sich auch sehr darauf, in die Musik des Jahres 2024 einzutauchen – insbesondere in seine 10 Lieblingssongs der letzten 12 Monate.

Es ist wichtig anzumerken, dass dieses Interview nicht an einem gewöhnlichen Tag im November stattfand, wie es bei einem Song auf seiner Liste der Fall war Nur wurde an diesem Morgen freigelassen. „Ich bin wirklich froh, dass das heute herausgekommen ist, damit es auf die Liste kommen kann“, sagte er. „Um ehrlich zu sein, hatte ich im Grunde genommen neun Songs und wollte einen zehnten hinzufügen, mit dem ich nicht so weit hinterherhinkte. Deshalb bin ich jetzt froh, dass ich zehn habe, die ich liebe.“

Schauen Sie sich unten die vollständige Liste der Lieblingslieder von Acaster an (komplett mit einer Playlist ganz am Ende). Es ist eine Liste, die ein paar große Namen enthält – und ein paar vielseitige Entscheidungen, die daraus werden könnten dein neuer Favorit.

Kankawa Nagarra (mit Archer) – „Wirlmarni“

(Nachdem Sie sowohl den Namen des Künstlers als auch das Lied laut buchstabiert haben) Ich denke, das ist die meiste Rechtschreibung, die ich in diesem Interview anwenden muss. (Kankawa Nagarra) hat das Album als ein australisches Blues-, Country- und Gospel-Album der Ureinwohner beworben, und ich glaube, sie sitzt vor ihrem Haus in Australien, weil es so klingt, als wäre es sehr auf dem Land. Im Hintergrund sind Nachtwanzen und Vögel zu sehen.

Sie und eine Gitarre sind es, die den größten Teil des Albums ganz ungezwungen diese Lieder spielt und sich dann mit der Person unterhält, die alles dokumentiert, und dieses Lied – es ist einfach so schön. Ihr Gefühl ist wirklich locker. Sie wird langsamer und langsamer, wenn sie will, und sie hat jemanden, der diese wirklich schönen Harmonien spielt … Ich weiß nicht, worum es in den Texten geht, und dennoch fühlt es sich sehr emotional an. Es trägt alle Merkmale eines dieser Lieder, die die Leute noch viele Jahre lang ausgraben und teilen werden. Einer von denen, bei denen echte Vinyl-Nerds wie ich den Leuten sagen, sie sollen danach suchen.

