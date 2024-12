Es stellte sich heraus, dass Christopher Nolan nicht weniger unterhalten wurde Gladiator II. Tatsächlich wählte er die Fortsetzung in einer neuen Version zu seinem Lieblingsfilm des Jahres 2024 Vielfalt Feature und lobte Ridley Scott dafür, dass er „uns wieder einmal gezeigt hat, wer wir sind, indem er uns einfach dazu einlädt, die verrückte Inflationsfahrt zu genießen.“

Zu Beginn seiner schriftlichen Aufschlüsselung besann sich Nolan noch einmal auf das Original und erklärte, dass ein Teil seiner Großartigkeit darin liege, dass Scott wisse, „wir sind da, um unsere eigenen dunklen Wünsche in bequemer Entfernung zu sehen“, ohne „Parallelen mit unserer Zeit zu ziehen“.

„Warum gibt es Haie im Kolosseum? Weil wir sie fordern und Scott sie uns meisterhaft gibt“, schrieb Nolan darüber Gladiator IIwas seiner Meinung nach gelungen ist, indem es der Gesellschaft erneut einen Spiegel vor Augen führt: „Während er enthüllt, wie die Spiele dazu genutzt werden, die öffentliche Meinung zu manipulieren, können wir nicht anders, als Schatten unserer eigenen öffentlichen Arena auf den Sand projiziert zu sehen.“

Nolan lobte weiterhin Scotts Fähigkeit, das „individuelle Pathos des Originals“ mit den „expansionistischen Anforderungen der zentralen Themen der Fortsetzung“ in Einklang zu bringen und mit seiner Action-Sequenzierung „das Spiel zu verbessern“.

„Die Inszenierung seiner Handlung – seine unglaubliche, überaus aufmerksame Inszenierung mit mehreren Kameras (so anders als das Original) bringt die Handlung meisterhaft in eine klare und atemberaubende Sequenz nach der anderen“, schrieb er. „Der Effekt besteht nicht nur darin, zu unterhalten, sondern uns auch für die Themen des Films zu sensibilisieren.“

Abschließend fügte Nolan hinzu: „Trotz all seines Erfolgs wurde Scotts Beitrag zur Entwicklung des filmischen Geschichtenerzählens nie angemessen gewürdigt … Dies war noch nie so deutlich wie in der meisterhaften Eröffnungsaufnahme von Gladiator IIwo Paul Mescals Hand sanft das Korn umschließt, das aus dem schwankenden Weizen des Originalfilms geerntet wurde

Lesen Sie Nolans vollständigen Klappentext unter Vielfalt. Das Stück enthält auch Auswahl von Michael Mann, Barry Jenkins, Seth Rogen, Fede Alvarez und anderen.

Es ist erwähnenswert, dass Scotts eigener Kameramann John Mathieson kürzlich das Filmemachen von beschrieben hat Gladiator II als „wirklich faul“ und „ziemlich ungeduldig“.

In unserem Gladiator II In der Rezension stimmte die leitende Unterhaltungsredakteurin Liz Shannon Miller Nolans Einschätzung seiner „epischen Schlachten und mitreißenden Filmemacherei“ zu, sagte aber, der Film sei „durch ein Drehbuch untergraben worden, das auf tragische Weise mit Klischees belastet ist“.

Bestellen Sie hier Ihr physisches Exemplar des Films vor und sehen Sie, wie die Fortsetzung mit dem Originalfilm verknüpft ist.