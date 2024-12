Bad Religion und Dead Kennedys stehen ganz oben auf der Liste des Craft-Beer- und Musikfestivals namens Lucky Punks!, präsentiert von Punk in the Park und Brew Ha Ha Productions. Das eintägige Fest findet am St. Patrick’s Day-Wochenende am Samstag, dem 15. März, im Oak Canyon Park in Silverado, Kalifornien, statt.

Zum Line-up gehören außerdem The Aquabats, Lagwagon und Street Dogs (die ihre Auftritte aufführen). Zurück zur Welt Album zum 20. Mal in voller Länge

Jubiläum), The Defiant, The Briggs, Pulley und Hoist the Colors.

Tickets für die Lucky Punks! Festivals sind hier verfügbar, mit allgemeinen Eintrittspreisen ab 54 $ und VIP-Paketen ab 149 $. Zusätzlich zu den Bands haben die Teilnehmer die Möglichkeit, für einen Aufpreis von 15 US-Dollar drei Stunden lang unbegrenzt Craft-Beer-Verkostungen zu genießen.

„Das wird eine verdammt große Feier“, sagte Cameron Collins von Brew Ha Ha Productions. „Die Fans haben uns gesagt, dass sie Punk in the Park zurück im Oak Canyon haben wollen, also bringen wir es mit – und wir werden mit dieser Interpretation, die wir liebevoll LUCKY PUNKS nennen, hart arbeiten. Macht euch bereit, Punks – das ist ein St. Patrick’s Day, den ihr nicht verpassen solltet!“

Die Lucky Punks! Die Ankündigung des Festivals erfolgt eine Woche, nachdem das Line-up für das Punk in the Park San Francisco Festival 2025 bekannt gegeben wurde. Dieses Fest findet am 3. Mai statt und umfasst Pennywise, Screeching Weasel, Lagwagon, Comeback Kid, Good Riddance und mehr (Tickets erhalten Sie hier).

Sehen Sie sich die vollständigen Aufstellungen der Lucky Punks an! und Punk in the Park San Francisco Festivals in den Postern unten.